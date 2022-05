Ajax moet ook Martínez, Schuurs en Antony missen in restant van seizoen

Woensdag, 4 mei 2022 om 19:18 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:30

Behalve Ryan Gravenberch zijn ook Lisandro Martínez, Perr Schuurs en Antony de rest van het seizoen uit de roulatie, zo maakt Ajax woensdagavond bekend. Gravenberch raakte woensdag tijdens de training geblesseerd aan zijn enkel. Martínez kampt met een spierblessure, terwijl Schuurs en Antony aan de kant staan met respectievelijk een knie- en enkelblessure.

Ajax verwacht daarentegen wel Steven Berghuis en Noussair Mazraoui nog te kunnen inzetten. Berghuis worstelt de laatste weken met zijn fitheid, al speelde hij zaterdag wel ruim een halfuur tegen PEC Zwolle (3-0 zege). Mazraoui was er vanwege fysieke ongemakken niet bij in de afgelopen twee duels. Het tweetal kan dus wellicht nog een bijdrage leveren aan de strijd om de landstitel. Ajax zou zondag al kampioen kunnen worden, indien het wint van AZ en Feyenoord later op de dag wint van PSV. Daarna staan nog twee speelrondes op het programma.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Eerder op de woensdag werd duidelijk dat Gravenberch in het gips zit en de komende weken niet in actie kan komen. Het was nog onduidelijk of Martínez, Schuurs en Antony nog een bijdrage konden leveren. Ze misten respectievelijk de laatste twee, één en vier wedstrijden door blessureleed. Zaterdag zei Ten Hag nog te hopen op een rentree van Antony dit seizoen.

"Ik hoop het, laat ik het zo zeggen", reageerde Ten Hag op de vraag of Antony dit seizoenn og in actie zou kunnen komen. "We missen hem allemaal. Zonder Antony is het allemaal wat minder snel en dynamisch over rechts, dat maakt het voor de ploeg ook lastiger. Dan worden de ruimtes namelijk een stuk kleiner." Mede door de absentie van Antony koos Ten Hag tegen PEC Zwolle voor een 4-4-2-formatie.