Arne Slot grapt: ‘De beste positie voor hem is naast mij, op de bank’

Woensdag, 4 mei 2022 om 19:06 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:26

Arne Slot is op zijn hoede voor Olympique Marseille. Hoewel Feyenoord donderdagavond een voorsprong verdedigt in de halve finale van de Conference League, rekent de trainer zich nog lang niet rijk. De kortstondige comeback van Villarreal in de Champions League-wedstrijd tegen Liverpool van dinsdagavond ziet Slot als een waarschuwing. "Liverpool heeft ook aangetoond dat op dit niveau iedere vorm van zelf iets minder spelen, of een tegenstander die boven zichzelf uitstijgt, heel gevaarlijk is", vertelt hij op de persconferentie vanuit Marseille.

"Dit is een halve finale, dat maakt deze wedstrijd bijzonder", blikt de oefenmeester vooruit. Slot waakt voor de counter van Marseille. "Marseille kan heel goed counteren, dat hebben we gezien een week geleden in De Kuip. We zullen alles goed moeten doen om de finale te halen." Sterspeler Dimitri Payet is een aandachtspunt voor Feyenoord. Hij speelde in De Kuip als valse spits, maar zondag tegen Olympique Lyon (0-3 nederlaag) als linkerspits. "Wat ik als zijn favoriete positie van Payet zie? De beste positie voor hem is naast mij, op de bank. Maar ik vrees dat de trainer daar een andere keuze in maakt", lacht Slot.

Slot heeft één speler in zijn selectie die eigenlijk niet fit is. Hij denkt dat het duel met Marseille te vroeg komt voor Jens Toornstra, die de afgelopen drie officiële wedstrijden miste door een enkelblessure. "Jens zal zeker niet starten, of hij kan invallen is zeer de vraag. Hij zit steeds dichter tegen fitheid aan en we bekijken op de afsluitende training weer hoe hij ervoor staat", aldus Slot. "We hebben hem ook meegenomen met het oog op komende zondag, dan spelen we alweer tegen PSV. Hij is onderdeel van het team, net als bijvoorbeeld Cole Bassett, die morgen niet speelgerechtigd is maar ook is meegereisd."

Hoewel Slot de halve finale bijzonder vindt, is er bij Feyenoord geen 'cupkoorts'. "We hebben er gewoon veel zin in", aldus Slot, die maandagavond met singer-songwriter Flemming en Ronnie Flex werd gespot tijdens een bezoek aan De Vrienden van Amstel Live in Ahoy Rotterdam. "Ja, ik ben maandag ook nog bij de Vrienden van de Amstel geweest. Met de andere leden van de staf. Dat kon prima, al dachten we toen we dat evenement vastlegden niet dat we op deze donderdag nog zouden voetballen. Nee, dat dacht ik ook niet toen we in Pristina aan deze campagne begonnen", doelt Slot op het moeizame tweeluik met FC Drita in de voorronde.