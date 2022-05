Feyenoord-supporters komen Ajacied tegen in Marseille en gaan los

Woensdag, 4 mei 2022 om 18:22 • Laatste update: 18:31

In Marseille is woensdag een confrontatie ontstaan tussen supporters van Feyenoord en een eenzame fan van Ajax. De aanhangers van Feyenoord zijn in Marseille vanwege de Conference League-wedstrijd tegen Olympique Marseille en verzamelden zich op een terras in de binnenstad. Plots liep een man in een shirt van Ajax voorbij. Het is onduidelijk of het ging om een bewuste provocatie, maar de Ajacied kreeg in ieder geval van alles naar zich toegeworpen en werd uitgescholden, voordat hij het terras verliet.