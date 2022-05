Genomineerden voor uitreikingen op Kampioensdiner van KKD zijn bekend

Woensdag, 4 mei 2022 om 18:14 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 18:16

Het seizoen 2021/22 is bijna ten einde in de Keuken Kampioen Divisie en dat betekent dat het tijd is om de Gouden Kampioensschilden uit te reiken. De fans van de Keuken Kampioen Divisie bepalen de Beste Speler én Beste Keeper van dit seizoen, waarnaast ook wordt uitgemaakt wie dit jaar de Beste Trainer en het Beste Talent waren. De uitreiking vindt op 12 mei plaats. Volgens de organisatie van de KKD worden ‘de Smaakmakers van de Toekomst’ tijdens het Kampioensdiner in De Orangerie in Den Bosch geëerd.

Waar FC Emmen zich sinds afgelopen weekend officieel kampioen van de KKD mag noemen en Thijs Dallinga, Thomas Verheydt en Robert Mühren onderling in de laatste wedstrijd zullen uitmaken wie de topscorerstitel verovert, worden er op het Kampioensdiner nog meer prijzen uitgereikt. Zo strijden Dallinga en Mühren naast de topscorerstitel ook om de titel ‘Beste Speler’. Zij nemen het daarin op tegen onder andere Joey Sleegers. De 21-jarige Dallinga voert in zijn eerste seizoen bij Excelsior momenteel het topscorersklassement aan met 31 doelpunten, waar Mühren namens FC Volendam momenteel de derde plek bezet met 29 doelpunten, vlak achter Verheydt (ADO Den Haag, 30 goals). Sleegers is een van de revelaties van dit seizoen in Eindhoven, waar hij met de FC een verdienstelijke derde plek op de ranglijst bezet en 19 doelpunten achter zijn naam heeft staan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Thijs Dallinga is met 31 doelpunten de topscorer van de Keuken Kampioen Divisie.

Ook de grootste talenten worden op 12 mei in het zonnetje gezet. Onder meer Sem Steijn is een van de kanshebbers die avond. De twintigjarige aanvallende middenvelder heeft zich in zijn eerste seizoen al meteen laten gelden bij ADO Den Haag, waarmee hij een transfer naar FC Twente heeft afgedwongen. Hij neemt het verder in de categorie ‘Beste Talent’ onder meer op tegen de Belg Johan Bakayoko. De negentienjarige aanvaller wordt als een van de grootste talenten binnen PSV gezien en maakt de verwachtingen dit seizoen met zeventien doelpunten in de KKD vooralsnog meer dan waar.

Een andere kanshebber op een prijs is onder meer trainer van de kampioen: Dick Lukkien. De trainer die vorig jaar na een geweldige comeback met zijn ploeg, door in de laatste zes wedstrijden van het seizoen driemaal te winnen, uiteindelijk in de play-offs door NAC Breda werd uitgeschakeld, keert na één seizoen alweer terug op het hoogste niveau. Om de prijs ‘Beste Trainer’ in de wacht te slepen moet hij onder meer zien af te rekenen met Maarten Martens van Jong AZ en met John Heitinga, trainer van Jong Ajax. Beide trainers kwamen in het verleden als voetballer uit voor de club waar ze nu trainer zijn, en bewijzen dat ze ook weten wat het trainerschap inhoudt.

Dick Lukkien loodste FC Emmen naar de titel en kan gekroond worden tot Beste Trainer.

De laatste categorie bepaalt welke doelman zichzelf de ‘Beste Keeper’ van het afgelopen seizoen mag noemen. Onder andere Michael Brouwer, doelman van FC Emmen, en Nick Olij, keeper bij NAC, zijn genomineerden voor de categorie. Brouwer heeft, weinig verrassend als kampioen, de minste doelpunten hoeven incasseren, maar dat wil niet zeggen dat hij ook als beste keeper van het afgelopen seizoen wordt gezien. Olij wordt op handen gedragen door de fans en is samen met Nigel Bertrams en Stijn van Gassel een geduchte concurrent.

Alle genomineerden:

Beste Speler: Thijs Dallinga (Excelsior Rotterdam), Robert Mühren (FC Volendam), Joey Sleegers (FC Eindhoven), Rui Mendes (FC Emmen) en Patrick Pflücke (Roda JC).

Beste Keeper: Stijn van Gassel (Excelsior Rotterdam), Nick Olij (NAC Breda), Michael Brouwer (FC Emmen) en Nigel Bertrams (FC Eindhoven).

Beste Talent: Max de Waal (Jong Ajax), Sem Steijn (ADO Den Haag), Johan Bakayoko (Jong PSV) en Benjamin Bouchouari (Roda JC).

Beste Trainer: Maarten Martens (Jong AZ), John Heitinga (Jong Ajax), Rob Penders (FC Eindhoven) en Dick Lukkien (FC Emmen).