Boadu: ‘Een fantastische spits, ik kijk naar wat hij doet en wil dat toevoegen'

Woensdag, 4 mei 2022 om 16:43 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 16:54

Het eerste seizoen van Myron Boadu bij Monaco is er één van vallen en opstaan geweest. De jonge aanvaller liet zijn vertrouwde Alkmaar achter zich en vertrok richting de dwergstaat aan de Middellandse Zee. In gesprek met Get French Football News vertelt de ex-spits van AZ onder meer over de moeilijke periode die hij in Frankrijk doormaakte, waar hij door hulp van onder meer collega-spits Wissam Ben Yedder weer langzaam uitkroop. “Ik ben mezelf weer geworden.”

De overstap vanuit Alkmaar naar Monaco toe is vooralsnog geen gemakkelijke geweest voor de international van Jong Oranje. De spits had kort na zijn overstap moeite om mee te gaan in het fysieke spel van de Franse Ligue 1. “Het is niet normaal hoe sterk de verdedigers hier zijn, en dat terwijl ik mezelf een vrije sterke speler vind. Dat was echt hetgeen wat voor mij het meest wennen was.” De 21-jarige spits had moeite om in zijn eerste maanden het net te vinden, iets wat hij nog niet eerder had meegemaakt. “Ik verwachtte wel dat ik tijd nodig had om me aan te passen, maar ik had ook verwacht dat ik elke wedstrijd mijn doelpunten wel zou blijven maken, zoals in Nederland. Voor mij was het moeilijk om te gaan met het feit dat ik geen doelpunten maakte na mijn overstap.”

Bij de pakken neerzitten ging Boadu niet. De snelle aanvaller werkte samen met een aantal jonge teamgenoten aan het opkrikken van zijn fysiek. “In de training bootste ik samen met Benoît Badiashile, Axel Disasi en Aurélien Tchouaméni wedstrijdsituaties na. Al die jongens zijn heel sterk en daardoor kon ik me makkelijker aanpassen aan het spel dat door de Ligue 1 van me wordt gevraagd.” Dat Boadu in zijn begintijd bij de Franse club fysiek minder sterk was dan dat hij nu is, wordt wel duidelijk als zijn trainer op de persconferentie aan het woord is. “Deze week speelden we als afsluitende oefening van onze zware training een drie-tegen-drie wedstrijd. Een paar maanden terug was Boadu al helemaal kapot voor zo'n wedstrijd, maar wanneer ik floot voor het einde van de training zei Myron tegen mij: ‘Coach, het kan niet nu al klaar zijn. Je zei dat het een zware training zou worden’.”

Waar de spits zich niet alleen kon optrekken aan zijn fysiek sterke ploeggenoten, kon hij dat ook aan zijn collega-spits. “Ben Yedder is een fantastische speler en een fantastisch persoon. Voor mij was het belangrijk om een topspits voor me te hebben. Ik ben blij dat hij mijn teamgenoot is. Elke training bekijk ik wat hij doet, hoe hij het doet en probeer ik dat aan mijn eigen spel toe te voegen”, zo spreekt Boadu lyrisch over zijn concurrent voor de spitspositie. Ben Yedder brak recent nog zijn persoonlijke record wat betreft aantal gescoorde doelpunten in één seizoen in een competitie. De 31-jarige Fransman maakte tot dusverre 21 doelpunten in 33 wedstrijden en staat in totaal al op 69 goals in 120 duels voor de club.

Boadu komt de laatste weken steeds meer in vorm en lijkt zijn plek bij Monaco langzaam maar zeker gevonden te hebben. Met drie doelpunten in zijn laatste zes duels zijn de statistieken van de Nederlander er ook een stuk op vooruit gegaan. “Ik denk dat dit seizoen me veel heeft geleerd. Met de juiste mensen om me heen die me vertrouwen geven vind ik mezelf weer opnieuw terug. Nu wil ik verdergaan met het maken van doelpunten.” Ook spreekt de talentvolle aanvaller nog kort zijn droom uit. “Het is voor mij een droom om naar het WK te gaan, maar eerst wil ik hier doorgaan met hetgeen ik nu bezig ben. Het Nederlands elftal is nog ver weg voor mij, maar alles is mogelijk." De teller van Boadu staat dit seizoen op zes doelpunten in alle competities. De jongeling maakte 38 keer zijn opwachting in het eerste elftal, waarvan het merendeel als invaller, en scoorde 6 keer.