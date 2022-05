'C'è Joya per te: Paulo Dybala maakt eindelijk zijn nieuwe club bekend'

Woensdag, 4 mei 2022 om 15:25 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:07

Paulo Dybala staat voor een gevoelige overstap in de Serie A, zo verzekert La Gazzetta dello Sport. De 28-jarige aanvaller gaat na liefst zeven jaar bij Juventus aan de slag bij Internazionale, zo is de nadrukkelijke verwachting van de roze sportkrant. Inter profiteert optimaal van de situatie, want Dybala wordt transfervrij binnengehaald. Jorge Antun, zijn zaakwaarnemer, ontkent de berichtgeving. "Er is met geen enkel team in Italië of in het buitenland overeenstemming bereikt, Paulo focust zich volledig op de rest van het seizoen", aldus Antun tegenover GOAL.

La Gazzetta pakt woensdag groots uit met de aanstaande transfer van Dybala, die voorpaginanieuws is. "Inter, c'è Joya per te", kopt het dagblad. Vrij vertaald: "Inter, Joya komt eraan", verwijzend naar de bijnaam van Dybala. De Argentijnse aanvaller gaf naar verluidt vorige week zijn definitieve jawoord aan Inter in een persoonlijk gesprek met Steven Zhang, de voorzitter van i Nerazzurri.

Dybala had kunnen bijtekenen bij Juventus, maar was na zeven seizoenen in Turijn toe aan een nieuwe uitdaging. De Zuid-Amerikaan had voor een nieuwe competitie kunnen kiezen bij Atlético Madrid of Tottenham Hotspur, maar blijft de Serie A trouw. Dybala zal bij Inter een centrale rol gaan spelen in het elftal van Simone Inzaghi, zo is hem beloofd. De schaduwspits kwam in 2012 naar Italië om te gaan spelen voor Palermo en verdiende binnen drie seizoenen een toptransfer naar Juventus.

In zijn eerste drie jaar voor la Vecchia Signora ontpopte Dybala zich tot de spil in het aanvalsspel van Juventus, met liefst 22 goals en 5 assists in 33 competitieduels tot gevolg in het seizoen 2017/18. De komst van Cristiano Ronaldo deed de rol van Dybala de zomer erna echter veranderen en sindsdien is hij een stuk minder trefzeker in het zwart-wit. In totaal staat de 32-voudig international op 114 goals en 48 assists in 289 wedstrijden voor Juventus.