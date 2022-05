‘Andries Noppert profiteert nu al van topprestaties en wordt medisch gekeurd’

Woensdag, 4 mei 2022 om 13:38 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 14:16

Andries Noppert wordt woensdag medisch gekeurd door SC Cambuur, zo weet Omrop Fryslân. De 2,03 meter lange doelman heeft zich bij Go Ahead Eagles in korte tijd bewezen als solide Eredivisie-keeper en heeft de keuze voor twee clubs. Opvallend is dat Noppert een transfervrije overstap naar Cambuur zou verkiezen boven aartsrivaal sc Heerenveen. Voetbal International voegt echter toe dat Noppert geen akkoord heeft bereikt, ook niet mondeling, maar wel spreekt met zowel Cambuur als Heerenveen.

"Ik kan het bevestigen noch ontkennen", vertelt technisch manager Foeke Booy van SC Cambuur aan Omrop Fryslân. De regionale omroep is echter overtuigd van de overstap: als Noppert de medische keuring doorstaat, is hij per 1 juli doelman van Cambuur. Bij de Leeuwarder club gaat Sonny Stevens, momenteel de eerste keus, vermoedelijk transfervrij vertrekken. Stevens had kunnen verlengen, maar ging niet in op het aanbod van Cambuur.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Noppert, geboren in Heerenveen, moet in de Friese hoofdstad de concurrentie aan met Pieter Bos, de huidige tweede keeper met wie hij eerder in de jeugd van Heerenveen speelde. De 28-jarige Noppert heeft met 46 officiële wedstrijden opvallend weinig ervaring als doelman, omdat hij vrijwel zijn hele loopbaan tweede keus was. Ook dit seizoen begon de goalie bij Go Ahead Eagles als stand-in, in dit geval van Warner Hahn. Laatstgenoemde presteerde niet naar behoren en begin januari kreeg Noppert de kans.

De doelman, die tot nu toe zeventien keer uitkwam voor de Deventenaren, ontpopte zich met opvallend goede prestaties in korte tijd tot publiekslieveling. Go Ahead maakt het beste seizoen uit de clubhistorie door en haalde de halve finale van de TOTO KNVB Beker. Ook handhaafde Go Ahead zich moeiteloos in de Eredivisie en het doet als nummer negen zelfs volop mee om de play-offs voor een Conference League-ticket. FC Groningen, dat het play-offticket als nummer acht virtueel in handen heeft, heeft evenveel punten.