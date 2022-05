Santi Mina draait jaren gevangenis in vanwege seksueel misbruik

Woensdag, 4 mei 2022 om 12:54 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:19

Santi Mina is veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar, zo heeft de rechtbank in Spanje bepaald. De aanvaller van Celta de Vigo wordt beschuldigd van seksueel misbruik. Voormalig ploeggenoot David Goldar, die ten tijde van het voorval met Mina op vakantie was, werd door de rechter vrijgesproken. Het voorval vond plaats in juni 2017, in Mojácar (Almería). Celta de Vigo heeft Mina per direct uit de selectie gezet, zo maakt de club bekend.

Vijf jaar nadat de aanvaller zich schuldig heeft gemaakt aan het seksueel misbruik heeft hij dus zijn straf gehoord. Het Hof van Almería, onder voorzitterschap van Társila Martínez, legde de aanvaller een gevangenisstraf van vier jaar op. Ook heeft Mina een contactverbod opgelegd gekregen jegens het slachtoffer en moet hij 50.000 euro schadevergoeding betalen. De komende twaalf jaar mag hij niet binnen een straal van vijfhonderd meter van het slachtoffer komen, zo bepaalde de rechtbank. De verdediging van Mina heeft al laten weten in hoger beroep te gaan tegen het vonnis van de rechter.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het voorval vond plaats in de zomer van 2017 in de stad Mojácer in Almería. Mina, die destijds in dienst was bij Valencia, was op vakantie met zijn goede vriend en toenmalig ploeggenoot Goldar, die momenteel uitkomt voor Ibiza. Tijdens het proces gaven artsen en psychologen van het Instituut voor Juridische Geneeskunde aan dat de zogeheten 'genitale laesie' die bij het slachtoffer werd vastgesteld 'verenigbaar en aannemelijk' is met een aanranding. Daarnaast verzekerden ze dat de symptomen van een posttraumatische stressstoornis die werd gediagnosticeerd 'rechtstreeks verband hield' met de feiten die tijdens het proces werden gemeld.

Volgens de verdediging van Mina was er geen sprake van misbruik maar gebeurde alles met wederzijds goedvinden. De rechter ging daar niet in mee. Goldar werd op zijn beurt vrijgesproken, daar zijn aandeel in het geheel niet kan worden bewezen door het Openbaar Ministerie. Mina is een bekende in de Spaanse hoogste divisie. De aanvaller doorliep de jeugdopleiding van Celta, waar hij in 2013 zijn debuut in het betaald voetbal maakte. Twee jaar later stapte hij over naar Valencia, waar hij tussen 2015 en 2019 onder contract stond. In de zomer van 2019 keerde hij terug bij zijn jeugdliefde. Mina heeft 268 wedstrijden achter zijn naam staan in LaLiga, waarin hij goed was voor 63 doelpunten.

Celta laat via de officiële kanalen weten dat Mina voorlopig geen onderdeel uitmaakt van de selectie. "Vanwege de uitspraak van de rechtbank en uit voorzorg is besloten om de speler voorlopig niet te laten trainen, net als het voortzetten van de door de club daartoe aangegeven activiteiten. Celta respecteert het recht van de speler op verdediging, maar is verplicht maatregelen te nemen tegen gebeurtenissen die het imago van de club ondermijnen en zijn waarden rechtstreeks aantasten." Mina was afgelopen weekend nog 76 minuten actief in de uitwedstrijd tegen Granada. Hij scoorde 9 keer en gaf 5 assists in 36 officiële wedstrijden dit seizoen.