Henry negeert appje Virgil van Dijk: ‘Titi de legend antwoordt niet’

Woensdag, 4 mei 2022 om 12:31 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:40

Na afloop van de halve finale in de Champions League tussen Villarreal en Liverpool (2-3) is het tot een onderonsje gekomen tussen Virgil van Dijk en Thierry Henry. De centrumverdediger beweerde voor de camera van CBS America nooit een reactie te hebben gehad op een sms'je naar Henry. De Nederlander vroeg wie er in de studio zaten en aarzelde geen moment toen hij hoorde dat Henry als analist aanwezig was. "Ik heb hem een sms'je gestuurd, maar hij heeft nooit gereageerd", begon Van Dijk lachend het interview.

Van Dijk verscheen na afloop van de gewonnen halve finale vrijwel meteen bij de Amerikaanse zender, toen hij besloot om een privésituatie met Henry te bespreken. “Who is this?”, vroeg de verdediger terwijl hij naar het logo op de microfoon keek. “CBS America”, luidde het antwoord van de journalist. Van Dijk was zichtbaar geïnteresseerd in de bezetting bij het programma. “Wie zitten er in de studio?” Toen de verslaggever antwoordde met Jamie Carragher, wilde de Nederlands international weten wie er nog meer aanwezig waren. Toen Van Dijk vervolgens hoorde dat ook Henry die avond als analist fungeerde, twijfelde de captain van the Reds geen moment om hem aan te spreken.

De aanvoerder van Liverpool had de Franse oud-voetballer een bericht gestuurd, maar daar nooit een reactie op teruggekregen van Henry. “Titi, ik heb hem een berichtje gestuurd maar hij heeft nooit geantwoord", aldus Van Dijk. De verslaggever wilde dat Van Dijk het nogmaals herhaalde voor Henry, al vond Van Dijk dat niet nodig. "Je kunt het hem zeggen. Titi, the legend." In de studio vroeg de presentatrice waarom de Fransman niet had gereageerd op het berichtje. “'Ik heb zijn nummer eigenlijk niet meer. Dus sms me... Ik zal iemand vragen om zijn nummer. Ik ben veranderd van nummer. Toen ik mijn oude nummers overzette is zijn nummer verloren gegaan."

Liverpool-legende en collega-expert Carragher bespotte Henry vervolgens vanwege zijn 'gebrek aan respect' door niet te antwoorden, waarna de Fransman zich opnieuw diende te verontschuldigen. "Dit is nogal een thema. Hij is een geweldige kerel en heeft je respect getoond, maar je neemt geen contact met hem op?", reageerde Carragher. "Ik denk dat hij het verkeerde nummer een berichtje heeft gestuurd. Ik zal er alles aan doen om hem te pakken te krijgen. Je bent echt van streek als hij je sms't", sloot Henry af.