Feyenoord-fans stellig: ‘Dit is mooier dan het kampioenschap van Ajax’

Woensdag, 4 mei 2022 om 10:36 • Laatste update: 12:20

Donderdagavond speelt Feyenoord de return in de halve finale van de Conference League tegen Olympique Marseille. Voor het eerst sinds 2002 kunnen de Rotterdammers zich verzekeren van een finale van een Europees hoofdtoernooi en dus neemt de spanning toe onder de fans. De heenwedstrijd werd afgelopen week met 3-2 gewonnen door het team van Arne Slot en dus lijkt een finaleplek reëel.

Presentator en programmamaker Kalum van Oudheusden trok naar Rotterdam om de stemming onder de Feyenoord-fans te peilen op de Coolsingel, waar stiekem wordt gedroomd van de eindzege. Het binnenhalen van het derde Europese clubtoernooi zou in de ogen van de Rotterdammers mooier zijn dan een eventuele landstitel van Ajax. Daarnaast zijn de supporters zeer ontstemd over de UEFA, daar de Europese voetbalbond Feyenoord de ene na de andere boete oplegt. Bekijk de video via onderstaande link en laat weten wat jij ervan vindt.

