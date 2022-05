Leegloop compleet bij Willem II: ook hoofd scouting na dertig jaar weg

Woensdag, 4 mei 2022 om 10:00 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:03

Gerard Wielaert heeft besloten zijn aflopende contract bij Willem II niet te verlengen. De hoofd scouting was bijna dertig jaar werkzaam bij de club. Eerder werkte Wielaert onder meer als jeugdtrainer bij de Tilburgse club en was hij technisch directeur bij Roda JC. Ook droeg hij het shirt van Willem II. Wielaert, vader van oud-profvoetballer Rob Wielaert, is na Joris Mathijsen en hoofd jeugdopleiding Bastiaan Riemersma de derde belangrijke pion die vertrekt.

"Bijna dertig jaar is Willem II dagelijks een belangrijk onderdeel van mijn leven geweest", vertelt Wielaert in een reactie op de clubsite. "Uiteraard ook in de jaren dat ik niet direct aan Willem II verbonden was. Ik ben nu op een leeftijd en punt in mijn leven gekomen, dat ik me ook op andere zaken wil gaan richten. In al die jaren heb ik hoogtepunten, maar ook mindere periodes, van dichtbij meegemaakt. Ik ben met Willem II maar liefst vier van de vijf keer Europa in geweest en ook hebben we tweemaal de bekerfinale gehaald."

Gerard, bedankt voor jouw jarenlange inzet voor de club! — Willem II (@WillemII) May 4, 2022

Wielaert, oom van de eerder vertrokken Mathijsen, was sinds 2016 hoofd scouting bij de Tilburgse club. In verschillende periodes daarvoor was hij jeugdspeler en contractspeler bij de Tricolores. Na zijn actieve carrière was hij jeugdtrainer, hoofd scouting en technisch manager. "Ik heb vele geweldige spelers in het rood-wit-blauw zien spelen", gaat Wielaert verder. "Dat zijn herinneringen die ik als Willem II’er altijd zal blijven koesteren. Ik stop als hoofd scouting, maar blijf uiteraard als supporter de club van dichtbij volgen."

Halverwege april werd al bekend dat hoofd jeugdopleiding Riemersma na vijf jaar vertrekt bij Willem II. Het contract van Riemersma liep na dit seizoen af. Volgens de club is er mede dankzij de 42-jarige hoofd jeugdopleiding een eigen complex gekomen en zijn de de faciliteiten op Sportpark Prinsenhoeve verbeterd. Riemersma heeft in de ogen van de club tevens een belangrijke rol gespeeld bij het opbouwen van de jeugdopleiding. Van 2009 tot 2014 beschikten de Brabanders samen met regiogenoot RKC Waalwijk over een gezamenlijke jeugdopleiding.