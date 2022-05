Internazionale bepaalt prijskaartje voor Dumfries

Als Liverpool er niet in slaagt om het contract van Mohamed Salah te verlengen, overwegen <i>the Reds</i> om de aanvaller te verkopen. Paris Saint-Germain volgt de ontwikkelingen rond de Egyptenaar met bovengemiddelde interesse. (Daily Telegraph)

De vraagprijs van AS Monaco voor Aurélien Tchouaméni heeft Real Madrid afgeschrikt. De deur staat daardoor weer open voor andere geïnteresseerde clubs, waaronder Manchester United, Chelsea, Juventus en Paris Saint-Germain. (Daily Mail)

Bayern München, dat tevens geïnteresseerd is in Noussair Mazraoui, heeft navraag gedaan naar de rechtsback van