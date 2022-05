Danny Makkelie haalt zich woede op de hals bij Villarreal: ‘Schandalig’

Danny Makkelie speelde dinsdagavond een cruciale rol in de halve finale van de Champions League tussen Villarreal en Liverpool (2-3). De Nederlandse arbiter werd tien minuten voor rust op de proef geteld toen Giovani Lo Celso in het strafschopgebied werd geschept door Alisson Becker. Makkelie wuifde de protesten weg, tot woede bij Fernando Roig Negueroles. De voorzitter van de Spaanse club noemt het 'schandalig' en stelt dat Makkelie 'niet het niveau had voor een wedstrijd van dit kaliber'.

Villarreal leek dichtbij een remontada, daar Boulaye Dia en Francis Coquelin de 2-0 nederlaag uit het heenduel al voor rust ongedaan maakten. De onvrede aan Spaanse zijde richt zich echter tot een penaltymoment na ruim een half uur spelen, toen de doorgebroken Lo Celso in het strafschopgebied van Liverpool onderuit werd gehaald door Alisson. Makkelie wilde er niet aan en besloot door te laten spelen. Na rust stelde de ploeg van Jürgen Klopp vervolgens orde op zaken en werd een 2-0 achterstand omgebogen in een 2-3 overwinning voor een definitieve plek in de finale.

Negueroles kon er na afloop niet over uit dat Makkelie op slag van rust liet doorspelen bij het moment tussen Lo Celso en Alisson. "Het is echt schandalig dat hij hier geen strafschop voor heeft gegeven", aldus de voorzitter in gesprek met Movistar. "Deze scheidsrechter had niet het niveau voor een wedstrijd van dit kaliber. De doelman van Liverpool haalde Giovani Lo Celso gewoon onderuit. Een andere uitleg is er niet als je het mij vraagt. Ik wil de scheidsrechter niet als excuus voor onze nederlaag gebruiken. Liverpool had veel ruimer kunnen winnen. Maar deze arbitrage was bepaald niet van het juiste niveau om deze wedstrijd te leiden. We hadden hem op belangrijke momenten niet mee."

Het is niet voor het eerst dat Makkelie mikpunt is van discussie. Eerder dit toernooi gebeurde exact hetzelfde na afloop van het Champions League-treffen tussen Real Madrid en Paris Saint-Germain (3-1). Volgens Movistar beenden voorzitter Nasser Al-Khelaïfi en sportief directeur Leonardo destijds woedend richting de kleedkamer van de Nederlandse arbiter. De woede in Parijs ging met name over het besluit van Makkelie om de 1-1 van Real Madrid goed te keuren. Gianluigi Donnarumma treuzelde onder druk van Karim Benzema met het wegtrappen van de bal. Vinícius Júnior profiteerde en zette voor op Benzema, die simpel intikte. Volgens het PSG-kamp beging Benzema echter een overtreding op Donnarumma.