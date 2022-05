Komst Ruud van Nistelrooij heeft vervelende gevolgen voor Zenden

Woensdag, 4 mei 2022 om 07:37 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:03

Boudewijn Zenden maakt volgend seizoen geen onderdeel uit van de technische staf van PSV. Voor de voormalig Oranje-international, die momenteel dienst doet als parttime-assistent en specialistentrainer, is geen plek naast Ruud van Nistelrooij. Dat is opmerkelijk, aangezien PSV na het vertrek van Roger Schmidt communiceerde dat Zenden zeer waarschijnlijk wel onderdeel uit zou maken van de staf. De komst van Van Nistelrooij gooit echter roet in het eten voor Zenden.

"Na de bekendmaking van het vertrek van Roger Schmidt en de aanvankelijke weigering van Ruud van Nistelrooy om trainer te worden, is dat gecommuniceerd. Maar PSV heeft nu een andere beslissing moeten nemen", vertelt Zenden in gesprek met De Telegraaf. "Ruud accepteerde de baan in tweede instantie toch en wenst geen gebruik te maken van mijn expertise. Hij neemt zijn eigen mensen mee. De verstandhouding is prima. Maar Ruud heeft het recht gekregen de staf op zijn eigen manier in te vullen."

Het is niet bekend of Zenden definitief vertrekt bij PSV. Mogelijk ligt er voor de oud-middenvelder een andere functie in het verschiet. "Dat is de wens van PSV, maar daar moet inhoudelijk over worden gesproken", vertelt Zenden. Van Nistelrooij en Zenden gingen in 2013 samen in de jeugdopleiding van PSV aan de slag in het kader van de cursus Coach Betaald Voetbal van de KNVB. Waar Van Nistelrooij ervaring opdeed bij PSV B1, voegde Zenden zich bij Jong PSV. Ook André Ooijer en Joonas Kolkka kregen destijds een stageplek toebedeeld.

Eerder werd al bekend dat Raimond van der Gouw PSV na dit seizoen gaat verlaten. De Eindhovenaren hebben besloten om het aflopende contract van de keeperstrainer niet te verlengen. Abe Knoop is zijn vervanger. Van der Gouw - voormalig doelman van onder meer Go Ahead Eagles, Vitesse, Manchester United en West Ham United - werd twee jaar geleden aangesteld bij PSV als opvolger van Ruud Hesp, nadat hij eerder als keeperstrainer werkzaam was geweest bij AGOVV, Sunderland en Vitesse.