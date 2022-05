Lionel Messi en Wesley Sneijder zeggen 'ja' op voorstel van Samuel Eto'o

Woensdag, 4 mei 2022 om 00:30 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:57

Samuel Eto'o gaat een benefietwedstrijd in Milaan organiseren om geld op te halen voor zijn eigen foundation en Slums Dunk. De organisaties werken er hard aan om wereldwijd kinderen van de straat te halen en te strijden tegen racisme. Voor het duel, dat afgewerkt wordt in op 23 mei, heeft de voormalig spits van onder andere Internazionale grote namen uitgenodigd. Onder meer Lionel Messi, Wesley Sneijder en Clarence Seedorf hebben al toegezegd deel te nemen.

In gesprek met het Italiaanse La Repubblica legt Eto’o uit dat cruciaal is om aandacht te vragen voor het belang van een multiculturele samenleving. “Ik wil het niet te veel over voetbal hebben, maar over wat deze sport kan doen om integratie te bevorderen. Het is een buitengewoon hulpmiddel omdat het obstakels overwint en alle talen spreekt. Ik heb in veel landen gespeeld en Spanje en Italië hebben me hartelijk ontvangen. De boodschap is dat we allemaal samen kunnen leven en elkaar respecteren.”

“Sport is geweldig omdat het een rol speelt in ieders leven”, vervolgt Eto’o. “Ik kreeg ook te maken met apengeluiden en ik had ook problemen op straat, maar ik kan je vertellen dat Italië het minst racistische land van Europa is, en misschien wel het minst hypocriet. Mijn familie woont nog steeds in Milaan en mijn vrouw voelt zich daar goed. De mensen in de stadions zijn minderheden die het imago van het land verpesten. Ik begrijp niet dat ze dit probleem nog niet hebben opgelost. In Engeland hebben ze dat voor elkaar gekregen. We moeten nooit opgeven en het probleem aanpakken bij de kern.”

Naast Sneijder, Messi en Seedorf zijn er nog meer grote (oud-)spelers aanwezig bij de benefietwedstrijd. Ook Andrea Pirlo, Paulo Dybala, Filippo Inzaghi, Andriy Shevchenko en Lilian Thuram zullen op 23 mei in actie komen. “Hoe ik Messi heb kunnen overhalen? "Ik zat al bij Barcelona toen de stap maakte naar het eerste elftal. Ik gaf hem toen wel tips. Voor mij is hij echt de beste. We praten nog wel eens, dus ik belde hem”, besluit Eto’o, die bij Inter samenspeelde met Sneijder.