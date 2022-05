Virgil van Dijk: ‘Weet je wat het mooie is? Het maakt me geen reet uit’

Woensdag, 4 mei 2022 om 00:15 • Mart van Mourik

Virgil van Dijk is niet tevreden over het spel van Liverpool in de halve finale van de Champions League. Op bezoek bij Villarreal keken the Reds halverwege aan tegen een 2-0 achterstand, die in het tweede bedrijf echter werd rechtgezet: 2-3. Na de 2-0 zege in de return plaatste het team van manager Jürgen Klopp uiteindelijk voor de finale in Parijs, waar de winnaar van het tweeluik tussen Manchester City en Real Madrid getroffen wordt.

“Wat zich voordeed in de eerste helft was een scenario waar we niet op hadden gehoopt natuurlijk”, vertelt Van Dijk voor de camera van RTL 7. “We kwamen vroeg achter en stonden de hele eerste helft onder druk. We maakten de verkeerde keuzes, we waren slordig en hadden weinig variatie in ons spel. We verloren tweede ballen... Dat is best een lange lijst met dingen, ja. Eigenlijk ging alles mis. Maar weet je wat het mooie is? Het maakt geen reet uit. Ik sta voor de derde keer in vijf jaar in de finale van de Champions League met deze mooie club. Het is weer een jongensdroom.”

“Het is ook zo’n hectisch seizoen”, vervolgt Van Dijk. “We spelen om de drie dagen en eigenlijk geniet je niet veel van de momenten die er zijn. Nu ook weer. Morgen vliegen we naar huis, en zaterdagavond spelen we alweer tegen Tottenham. We moeten hier wel even van genieten vanavond, maar daarna moeten we ook weer herstellen. Gelukkig hebben we hebben we ons in de tweede helft kunnen herstellen. Je moet ook gewoon laten zien hoe graag je naar Parijs wil.”

In 2018 speelde Van Dijk zijn eerste Champions League-finale tegen Real Madrid. Destijds verloor de aanvoerder van Liverpool met 3-1, maar een jaar later nam hij met zijn ploeg alsnog revanche. In de eindstrijd tegen Tottenham Hotspur was Liverpool in 2019 met 2-0 te sterk. Dankzij treffers van Fabinho, Luis Díaz en Sadio Mané werd de 2-0 achterstand op Villarreal weggepoetst, waardoor Van Dijk op 28 mei in Parijs zijn derde finale zal spelen.