Kuijt en Vlaar zitten niet op één lijn over controversieel besluit Makkelie

Dinsdag, 3 mei 2022 om 23:26 • Jordi Tomasowa

Danny Makkelie vertolkte dinsdagavond een hoofdrol tijdens de return tussen Villarreal en Liverpool (2-3) in de halve finale van de Champions League. De Nederlandse scheidsrechter besloot de thuisploeg in de 38ste minuut geen strafschop te geven, toen Giovanni Lo Celso gevloerd leek te worden door Alisson Becker. In de studio van RTL 7 werden Dirk Kuijt en Ron Vlaar het niet met elkaar eens.

Na afloop vertelt Vlaar dat hij in het algemeen tevreden is over het optreden van de arbiter. “Ik vond dat hij wel goed gefloten heeft. Alleen dat penaltymoment... Als je hem wél geeft, draait de VAR het niet meer terug. Ik zou hem gegeven hebben.” Kuyt kan zich niet vinden in de woorden van zijn collega wat betreft het controversiële besluit. “Misschien ben ik iets te gekleurd, maar ik snap dat mensen hier een penalty voor kunnen geven. Maar ik snap heel goed dat Makkelie hem niet heeft gegeven. Buiten dat heeft Makkelie het overigens een goede wedstrijd gefloten.”

Vlaar liet zich in de rust van het Champions League-duel ook al uit over het penaltymoment. "Lo Celso lift de bal over Allison heen”, gaf de voormalig international van Oranje aan. “Alisson heeft eigenlijk alleen de man. Hij heeft uiteindelijk geluk dat hij de bal half met zijn lichaam en zijn hand wegwerkt. Allison pakt de bal niet echt.” Kuijt was toen echter al een andere mening toebedeeld: “De bal komt wel tegen Allison aan en hij pakt Lo Celso niet echt waardoor hij onderuit gaat.”

In de studio van Ziggo Sport vond Danny Blind dat Danny Makkelie het bij het rechte eind had om geen strafschop aan Villarreal te geven. “Mijn eerste insteek was: Lo Celso tikt de bal lang Alisson, die de man speelt. Maar Lo Celso speelt hem niet langs Alisson, maar in zijn handen of tegen zijn borst. Alisson gaat echt voor de bal en natuurlijk kan hij niet onder de grond duiken. Het lijkt een penalty, maar het is er absoluut geen”, aldus Blind. “Lo Celso krijgt de bal niet goed voorbij de doelman. Hij moet hem eigenlijk er langs tikken. Als hij dan gepakt wordt, ook al kan hij de bal niet halen, dan is het een strafschop. Blind deelde tot slot ook een compliment uit aan Makkelie. “Ik denk dat hij ook goed gepositioneerd staat. Mocht hij er wel naast hebben gezeten, dan wordt hij gecorrigeerd.