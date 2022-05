Duits toptalent negeert Erik ten Hag en United en kiest voor Bundesliga

Dinsdag, 3 mei 2022 om 20:25 • Jordi Tomasowa

Nog voordat Erik ten Hag aan zijn eerste werkdag bij Manchester United is begonnen, moet de trainer zijn eerste verlies al nemen. De 52-jarige oefenmeester wil de selectie van United voor volgend seizoen naar verluidt versterken met Karim Adeyemi, maar de speler van Red Bull Salzburg zou de Engelse grootmacht hebben laten weten dat hij liever voor een avontuur bij Borussia Dortmund kiest, zo meldt het Duitse medium Sport1.

Ten Hag is met Ajax volop verwikkeld in de titelstrijd met PSV, maar is daarnaast ook al bezig met zijn volgende club. Ralf Rangnick, momenteel interim-manager in Manchester, gaf na het met 4-0 verloren Premier League-duel met Liverpool al aan dat de club in de zomer minimaal zes nieuwe spelers wil aantrekken. “Er zal een flinke renovatie plaatsvinden. Zes, zeven, misschien wel tien nieuwe spelers komen eraan. Ja, er komt zeker een renovatie aan, dat was voor mij de eerste drie à vier weken wel duidelijk”, zo sprak de toekomstig adviseur van de club. The Red Devils zouden in die zoektocht zijn uitgekomen bij Ademeyi en het toptalent van Salzburg hebben benaderd voor een zomerse overstap.

Adeyemi, dit seizoen goed voor 17 doelpunten in 26 competitiewedstrijden, zou echter een voorkeur hebben voor een overstap naar de Bundesliga. De Duitser zou hetzelfde traject als zijn voorganger Erling Braut Haaland willen bewandelen en richting het Signal Iduna Park in Dortmund willen vertrekken. De twintigjarige aanvaller wordt internationaal beschouwd als een van de grootste talenten. Adeyemi staat momenteel bovenaan het topscorersklassement in Oostenrijk en heeft drie wedstrijden voor het einde van het seizoen de dubbel al gewonnen met Salzburg. In het hoofdtoernooi van de Champions League wist het toptalent drie doelpunten te maken, terwijl hij zijn debuut in het nationale elftal van Duitsland ook al heeft gemaakt. In de kwalificatiereeks voor het WK, eind dit jaar in Qatar, kwam de spits driemaal in actie en wist hij één keer het net te vinden.

Waar de kans op een overstap van Adeyemi naar United klein lijkt, zou de club wel nog altijd goede hoop hebben op het vastleggen van Darwin Núñez. Manchester United zou nog altijd zeer geïnteresseerd zijn in de Uruguayaan die volgens de Britse tak van ESPN inmiddels ook een prijskaartje van 130 miljoen euro om zijn nek heeft hangen. De zender meldt verder dat de club momenteel aan kop gaat in de race om de handtekening van de 22-jarige spits. Verder schijnen onder meer Tottenham Hotspur, Newcastle United, Liverpool en Manchester City geïnteresseerd te zijn, waar het in het geval van Liverpool afhangt van een eventueel vertrek van sterspeler Mohamed Salah, en de huidige koploper van Engeland pas in actie komt wanneer het de komst van Haaland misloopt.