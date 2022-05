‘Weet niet of het Feyenoord weer lukt, Marseille trekt aan het langste eind’

Dinsdag, 3 mei 2022 om 19:50 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 19:57

Boudewijn Zenden verwacht dat Feyenoord er donderdagavond niet in slaagt om de finale van de Conference League te bereiken. De voormalig profvoetballer speelde in het verleden twee seizoen voor Olympique Marseille en vraagt zich af of de ploeg van trainer Arne Slot tijdens de return opnieuw in staat is om met grote druk vooruit te spelen.

Zenden speelde tussen 2007 en 2009 in totaal 76 officiële duels voor Marseille. De ex-international is daardoor bekend met de intimiderende sfeer die er doorgaans in het Stade Vélodrome hangt. “Als tegenstanders naar Marseille komen, stellen ze zich daar toch op in. Ze gaan wat verdedigender spelen, zijn wat voorzichtiger.” Feyenoord rekende in de heenwedstrijd met 3-2 af met de Fransen. Zenden gelooft dat Marseille tijdens de return beter voor de dag zal komen. “Ik denk dat Marseille beter kan, ze speelden niet hun beste wedstrijd. Aan de andere kant had Alireza Jahankbakhsh ook de 4-2 kunnen maken en had het er heel anders uitgezien.”

Zenden heeft zijn twijfels of het Feyenoord lukt om net als in de heenwedstrijd het grootste gedeelte van het duel te domineren met hoge pressing. “Ik weet niet of het ze nog een keer gaat lukken. Ik denk dat Feyenoord het lastig gaat krijgen en dat Marseille aan het langste eind gaat trekken. Ze winnen met 2-1 en gaan na verlenging of via een penaltyserie naar de finale”, aldus de 54-voudig international van het Nederlands elftal.

Feyenoord neemt het donderdagavond om 21:00 uur in het Stade Vélodrome op tegen Marseille. Bij een gelijkspel of een overwinning verzekeren de Rotterdammers zich van een plek in de finale van de Conference League. AS Roma en Leicester City nemen in de andere halve finale tegen elkaar op. Het heenduel eindigde vorige week in 1-1, waardoor beide ploegen tijdens de return nog alles voor te spelen hebben.