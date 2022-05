Ten Hag kon reden wissel Regeer moeilijk geloven: ‘Sjongejongejonge’

Dinsdag, 3 mei 2022 om 17:41 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:01

Youri Regeer maakte zaterdag tegen PEC Zwolle (3-0 winst) zijn Eredivisie-debuut in het shirt van Ajax. De achttienjarige rechtsback annex middenvelder werd na 67 minuten naar de kant gehaald door trainer Erik ten Hag, die kreeg te horen dat zijn pupil kampte met kramp.

Ten Hag kon tegen PEC niet beschikken over Noussair Mazraoui, Lisandro Martínez, Perr Schuurs, terwijl Devyne Rensch nog niet volledig fit was. Hierdoor besloot Ten Hag Regeer voor het eerst tijdens een competitieduel in de basiself te posteren. Regeer moest zich halverwege de tweede helft laten vervangen door Rensch.

?? Erik ten Hag haalde Youri Regeer tegen PEC na 67 minuten naar de kant, omdat hij kramp zou hebben. Maar toen Ten Hag de échte reden hoorde: "Sjongejongejonge." ?? @AFCAjax TV, 18.00 uur pic.twitter.com/0Y196lmMkW — ESPN NL (@ESPNnl) May 3, 2022

“M’n kuiten liepen gewoon vol”, zegt het talent tegenover Ajax TV. “Normaal heb ik dat nooit echt. Natuurlijk staat er spanning op je benen, speel je met een hogere intensiteit. De trainer (Ten Hag, red.) vroeg eerst: ‘Heb je kramp?’. Toen zei ik dat mijn kuiten waren volgelopen, waarop hij zei: ‘Sjongejongejonge..’ Beetje lachen en gieren, maar hij gaf me ook een compliment.”

Regeer is doorgaans aanvoerder van Jong Ajax, maar zat dit seizoen ook al regelmatig op de bank tijdens Eredivisie-duels van de hoofdmacht. Zaterdag volgde zijn langverwachte competitiedebuut in Ajax, waarna hij werd overladen met berichten. “Mijn telefoon stond roodgloeiend”, vertelt Regeer. “Ik heb eerst de mensen dichtbij me geappt en gereageerd. En toen ik thuis was, heb ik berichten van meerdere mensen geopend.”