Ajax reageert op rapport: ‘Bevestigt ernstige aard van gedrag Overmars’

Dinsdag, 3 mei 2022 om 17:27 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:59

Marc Overmars heeft zich in zijn periode als directeur voetbalzaken van Ajax inderdaad schuldig gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag richting enkele vrouwen, zo concludeert bureau Bezemer & Schubad na intern onderzoek bij de Amsterdamse club. Het onderzoeksbureau meldt dat Overmars over een langere periode berichten naar vrouwelijke medewerkers stuurde, berichten die volgens De Telegraaf als 'onplezierig’ en ’zeer onplezierig’ werden ervaren.

Het onderzoeksrapport van Bezemer & Schubad werd vorige week overhandigd aan de raad van commissarissen van Ajax, de opdrachtgever van het onderzoek naar het grensoverschrijdende gedrag van Overmars. De rvc van de koploper in de Eredivisie heeft de bevindingen uit het rapport daarna besproken met de directie. De onderzoekers trekken als belangrijkste conclusie dat de cultuur binnen de organisatie van Ajax moet veranderen, maar benadrukken tevens dat deze bevinding los staat van Overmars of diens gedrag als directeur voetbalzaken. Tegen de vertrokken bestuurder is overigens geen aanklacht ingediend of aangifte gedaan.

Het grensoverschrijdende gedrag van Overmars kwam begin februari naar buiten en de oud-speler kondigde al snel zijn afscheid aan als directeur voetbalzaken. Overmars toonde berouw na het uitlekken van het nieuws dat hij seksueel getinte berichten had gestuurd naar enkele vrouwelijke medewerkers van Ajax. "Ik schaam me kapot', liet hij weten in een persbericht. 'Vorige week werd ik geconfronteerd met meldingen over mijn gedrag. En hoe dit op anderen is overgekomen. Helaas realiseerde ik me niet goed dat ik hiermee grenzen heb overschreden, maar dat werd me deze dagen wel duidelijk. Daardoor voelde ik opeens een enorme druk. Ik bied mijn excuses aan. Zeker voor iemand in mijn positie is dit gedrag niet goed te praten, dat zie ik inmiddels ook in. Maar te laat. Ik zie geen andere optie dan te stoppen bij Ajax. Dit heeft ook grote impact op mijn privésituatie. Daarom verzoek ik iedereen mij en mijn gezin met rust te laten."

De leiding van Ajax komt dinsdag met een eerste reactie op het rapport over het grensoverschrijdende gedrag van Overmars, inmiddels werkzaam bij Royal Antwerp FC. "Het onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat een aantal vrouwen binnen Ajax is geconfronteerd met ongewenst gedrag", zo valt onder meer te lezen in de verklaring vanuit Amsterdam. "Dit varieert van foute grappen en denigrerende of kwetsende opmerkingen, tot een ongewenste arm om de schouder en ander opdringerig gedrag. Geen enkele vrouw heeft een klacht ingediend. Maar ze melden het wel, want het is duidelijk dat ze er last van hebben. Alle meldsters geven aan dat zij het moeilijk vinden ongewenst gedrag bij vertrouwenspersonen of binnen de organisatie aan de orde te stellen, omdat zij bang zijn voor repercussies."

"Het onderzoek bevestigt ook de ernstige aard van het eerder gecommuniceerde grensoverschrijdend gedrag van Marc Overmars. Meerdere vrouwen hebben dit gemeld. Volledigheidshalve, het rapport maakt tevens melding van twee gevallen uit het verleden van andere betrokkenen, waartegen destijds maatregelen zijn genomen", voegt de Ajax-directie daaraan toe. Leen Meijaard, voorzitter van de raad van commissarissen, vindt het vooral spijtig dat Ajax de vrouwelijke medewerkers geen veilige werkomgeving heeft kunnen bieden. "Samen met de directie en HR gaan we werk maken van de beoogde verbeteringen. De diverse meldingen maken duidelijk dat er werk te doen is, zodat voor iedereen duidelijk is dat ongewenst gedrag niet wordt geaccepteerd en als zich toch iets voordoet medewerkers zich vrij voelen het aan de orde te stellen, elkaar daarop aanspreken en het zo nodig melden."

De belangrijkste aanbeveling uit het onderzoeksrapport is het instellen van een 'breed samengestelde, onafhankelijke en deskundige begeleidingscommissie', om de zo gewenste cultuurverandering binnen Ajax tot stand te brengen. Er moet een gestructureerde aanpak komen tegen ongewenst gedrag, terwijl er ook wordt ingezet op het inschakelen van vertrouwenspersonen. Andere pijlers zijn het adquaat behandelen van formele klachten, het 'zichtbaar en hoorbaar committeren aan het beleid' van het topmanagement van Ajax en het opvoeden van leidinggevenden, trainers en begeleiders op het vlak van ongewenst gedrag. Dit zal onder meer worden gedaan door het geven van zogeheten awareness-trainingen.

Edwin van der Sar deelt als algemeen directeur een groot compliment uit aan de vrouwen die tot het initiatief zijn gekomen om een begeleidingscommissie te formeren. "Het is goed om vanuit de praktijk met elkaar in gesprek te gaan over dit onderwerp. We maken ook graag gebruik van hun input bij het plan van aanpak en in de begeleidingscommissie. Vertrouwen in elkaar is een sleutelbegrip bij het ontwikkelen van een veiliger cultuur en organisatie", aldus Van der Sar, die zich persoonlijk hard gaat maken voor de broodnodige veranderingen binnen de Ajax-cultuur. "Medewerkers moeten absoluut de veiligheid voelen om zich uit te spreken en hun mening te geven in de dagelijkse praktijk. Dat moet het effect zijn van de beoogde cultuurverandering. Daar gaan we samen keihard aan werken en daar laten we ons ook op aanspreken."