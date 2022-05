Kans op plek in Pot 1 stijgt flink voor Ajax/PSV door finaleplek Liverpool

Dinsdag, 3 mei 2022 om 22:58 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:58

De kans op een plek in Pot 1 bij de loting voor de volgende groepsfase van de Champions League is flink toegenomen voor de kampioen van de Eredivisie. Als de winnaar van de Champions League ook kampioen wordt in eigen land, belandt Ajax of PSV in Pot 1. Aangezien Villarreal geen kampioen is geworden in Spanje, zou een eindzege van Villarreal hebben betekend dat de kampioen van de Eredivisie in een lagere pot zou belanden. El Submarino Amarillo werd dinsdagavond echter in de halve finale uitgeschakeld door Liverpool.

Ajax heeft de beste papieren om kampioen van Nederland te worden. De Amsterdammers hebben een coëfficiënt van 82,5 en lijken daarmee nagenoeg zeker van minimaal Pot 2. Mocht PSV nog voor een verrassing zorgen door de landstitel op te eisen, gaat de club met een coëfficiënt van 33 punten de loting in. Daarmee lijkt de ongunstige Pot 4 onvermijdelijk. Ook de Eindhovenaren zouden echter gered zijn als de Champions League-winnaar in eigen land ook kampioen wordt. Dan gaat de kampioen van de Eredivisie naar Pot 1, ongeacht wie het is.

Er komt immers een plek in Pot 1 vrij voor het zevende land van de coëfficiëntenranglijst als een club uit een topzesland landskampioen wordt én de Champions League wint. Nederland staat op die zevende plaats van de UEFA-ranglijst. Een soortgelijke regel zorgde er in 2015 voor dat PSV in Pot 1 van de Champions League belandde. In tegenstelling tot Villarreal heeft Liverpool nog wel kans om in eigen land kampioen te worden. De andere halve finale gaat woensdag tussen Real Madrid en Manchester City. De grootmacht uit Spanje is al zeker van de landstitel; in Engeland strijden Liverpool en Manchester City om het kampioenschap.

Voor PSV zou een plek in Pot 1 onmiskenbaar een voordeel zijn, maar voor Ajax is dat geen voldongen feit. Twee van de vier halvefinalisten van dit seizoen (Real Madrid en Liverpool) zaten bij de loting voor het huidige seizoen bijvoorbeeld in Pot 2. In Pot 1 zitten enkel landskampioenen en de Europa League-winnaar. Zodoende kunnen clubs als Barcelona en Manchester City/Liverpool in Pot 2 belanden, terwijl de kampioen van Portugal (vermoedelijk FC Porto) en de winnaar van de Europa League, op papier kleinere clubs, in Pot 1 zitten. Ajax zat dit seizoen in Pot 3, maar kreeg met Sporting Portugal een gunstige opponent uit Pot 1.