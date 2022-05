De Bruyne gaat niet gebukt onder uitblijven Champions League op erelijst

Dinsdag, 3 mei 2022

Kevin De Bruyne veroverde met Manchester City een reeks aan prijzen, al wist de sierlijke middenvelder tijdens zijn Engelse jaren nooit de Champions League te veroveren. De Bruyne benadrukt dinsdag op de persconferentie in aanloop naar het uitduel met Real Madrid van woensdagavond dat de eindzege in het miljardenbal geen obsessie voor hem is, ook al wordt er door de diverse media vaak over het manco op zijn prijzenlijst gepraat.

"Voor de buitenwacht zal de perceptie wel veranderen", verwijst De Bruyne naar het eventueel winnen van de Champions League dit seizoen. "Als speler wil je altijd prijzen winnen en deze prijs staat natuurlijk hoog op het lijstje. We vechten er al jaren voor en weten steeds ver te komen, dat betekent dat we goed bezig zijn. Het is een bekercompetitie op hoog niveau, waardoor het erg moeilijk is om als winnaar uit de bus te komen. Maar als je kijkt naar onze prestaties in deze competitie in de afgelopen zeven jaar, dan zijn we op de goede weg. Mochten we deze keer wel winnen, dan zal er voortaan wel iets anders naar ons worden gekeken", zo voorspelt de spelmaker van Manchester City.

De Bruyne, dinsdag verkozen tot Speler van de Maand bij Manchester City, blijft ondertussen rustig onder de druk van het moeten winnen in Europees verband. "Mijn zelfbeeld als speler verandert niet als ik de Champions League win. Ik weet wat ik goed en slecht heb gedaan in mijn carrière en ben behoorlijk blij met wat ik tot nu toe heb gepresteerd. Ik wil zoveel mogelijk prijzen veroveren, al is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Maar het is duidelijk dat ik heel graag ook de Champions League een keer wil winnen", aldus De Bruyne, die ook de vraag krijgt of hij onder manager Josep Guardiola een betere speler is geworden.

"Dat is moeilijk om te zeggen. Misschien wel, maar misschien ook niet", zo vervolgt de dertigjarige middenvelder zijn perspraatje. "Ik ben onder hem op verschillende onderdelen beter geworden, al is het lastig te zeggen of dat onder andere trainers ook was gebeurd, of juist niet. Hij heeft geweldige dingen met mij en het team gedaan om succesvol te zijn. Maar de spelers werken ook keihard om successen te behalen. Als je niet hard wil werken of wil luisteren, dan zul je ook nooit een betere speler worden. Het is altijd een combinatie van verschillende aspecten." Om vervolgens Guardiola nog maar eens een compliment te geven: "Ik ben gelukkig een manager tegengekomen die wil spelen zoals ik dat graag zie, dat maakt het alleen maar makkelijker voor mij", aldus de dankbare De Bruyne.