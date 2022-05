Nieuwe pupil kijkt uit naar komst Ten Hag: ‘Ajax was erg goed tegen ons’

Dinsdag, 3 mei 2022 om 16:32 • Dominic Mostert

Raphaël Varane kijkt uit naar de komst van Erik ten Hag. In gesprek met de Manchester Evening News geeft de verdediger van Manchester United aan onder de indruk te zijn van het werk dat Ten Hag bij Ajax verricht. Varane herinnert zich specifiek een wedstrijd die hij met Real Madrid tegen het Ajax van Ten Hag speelde.

Ajax ging in desbetreffende wedstrijd in 2019 op bezoek bij Real in het Santiago Bernabéu. De heenwedstrijd werd door de Amsterdammers verloren (1-2), waardoor de Koninklijke als favoriet begon in Madrid. Ajax verraste echter vriend en vijand door met liefst 1-4 te winnen in Spanje. “Ik speelde tegen het Ajax van Ten Hag in de Champions League en zij speelden toen erg goed”, memoreert Varane.

“Ik kijk er enorm naar uit om onder hem te werken”, gaat de Fransman verder. “Ik denk dat hij veel ervaring heeft en de juiste man voor de baan gaat zijn.” Varane en Manchester United hebben ondanks de overwinning tegen Brentford van maandag (3-0) een mirakel nodig om zich te plaatsen voor de Champions League-editie van het volgende seizoen. De achterstand op nummer vier Arsenal - de plek die recht geeft op een Champions League-ticket - is vijf punten, terwijl the Mancunians ook nog twee duels meer hebben gespeeld.

Varane probeert de vinger op de zere plek te leggen. “We zijn dit seizoen heel wisselvallig. Soms spelen we twintig tot dertig minuten goed, waarna het inzakt en we tien tot vijftien minuten slecht zijn. Op die manier verliezen we punten.” De 85-voudig international kijkt daarbij ook naar zijn eigen linie. “We moeten beter verdedigen. Daarin moeten we echt consistenter worden. Maar dat moeten we met het hele team doen.”

Varane treft echter maar deels blaam voor de slechte defensieve cijfers van United: de centrumverdediger miste liefst zeventien wedstrijden door verschillend blessureleed. Daarmee is het eerste seizoen van de 29-jarige Varane - die afgelopen zomer voor veertig miljoen euro overkwam van Real Madrid - geen succesverhaal. Toch is hij blij om bij United te spelen. “Ik doe hier fantastische ervaringen op, het gevoel om speler van Manchester United te zijn is heel speciaal. Ik ben heel erg blij om in de Premier League actief te zijn.”