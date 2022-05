David Brooks (24) is kankervrij op dag van mogelijke promotie Bournemouth

Dinsdag, 3 mei 2022 om 16:15 • Rian Rosendaal

David Brooks is genezen verklaren van kanker, zo maakt de 24-jarige middenvelder van Bournemouth en Wales dinsdag bekend via de sociale media. In oktober vorig jaar werd de ziekte van Hodgkin, een vorm van kanker die begint in het lymfestelsel, vastgesteld. Wat volgde waren maanden van intensieve behandelingen, die tot grote vreugde van Brooks tot het gewenste resultaat hebben geleid.

Brooks geeft dinsdag een update over het herstelproces, zijn eerste update sinds begin januari. "Het is enkele maanden geleden sinds mijn laatste mededeling en in die periode heb ik gelukkig mijn behandelingen tegen kanker kunnen afronden", zo opent de middenvelder van de nummer twee in de Championship. "Ik ben de geweldige medische staf enorm dankbaar voor hun geweldige werk en steun tijdens het hele proces. Vorige week heb ik samen met de specialist de laatste testresultaten geanalyseerd. Ik kan gelukkig zeggen dat de behandeling succesvol was en dat ik nu schoon ben en geheel kankervrij", aldus de dolgelukkige Brooks.

"Die woorden voelen geweldig aan en ik ben enorm dankbaar voor alle berichten en steunbetuigingen die ik heb ontvangen", vervolgt Brooks zijn dankwoord. "Dat heeft me echt geholpen tijdens de zware tijden. Ik vind het geweldig dat ik kan beginnen aan het proces richting volledige fitheid en het vervolgen van mijn voetballoopbaan." De middenvelder kan niet wachten om weer aan te sluiten bij Bournemouth. "De jongens beleven tot nu toe een geweldig seizoen en ik kan niet wachten om terug te keren in het Vitality Stadium om ze aan te moedigen. Zeker omdat we voor de belangrijkste duels van dit seizoen staan."

Brooks gebruikt de komende maanden om keihard te werken aan zijn comeback bij the Cherries. "Ik wil dolgraag weer voor jullie de supporters spelen en hopelijk zal dat niet al te lang duren. Nogmaals, hartelijk dank." Bournemouth staat met nog twee duels in de Championship op de tweede plek, wat goed is voor promotie naar de Premier League. Toevallig staat dinsdagavond de pikante ontmoeting met nummer drie Nottingham Forest op het programma. De voorsprong op de aanstaande opponent en nummer vier Huddersfield Town, dat een duel meer speelde, bedraagt drie punten.

De 21-voudig international van Wales begon zijn carrière bij Sheffield United en speelde tot 2018 in totaal 37 officiële wedstrijden voor de club, waarvan 30 in de Championship. Hij verkaste vervolgens voor 11,3 miljoen euro naar Bournemouth, waarvoor Brooks tussen 2019 en 2020 tot 39 duels in de Premier League kwam. Sindsdien komt hij met de club uit in de Championship.