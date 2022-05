Elia bewaart laatste zin van nieuwe album voor sneer aan Johan Derksen

Dinsdag, 3 mei 2022 om 15:24 • Dominic Mostert • Laatste update: 15:30

Eljero Elia heeft vrijdag zijn eerste album uitgebracht. De aanvaller van ADO Den Haag laat in de track Laat Me meerdere audiofragmenten horen uit het voormalig programma Voetbal Inside. Hij reageert op kritiek die werd geuit door René van der Gijp en Johan Derksen.

Elia laat aan het begin van zijn nummer een fragment horen uit een uitzending van het programma in mei 2017. Na het door Feyenoord behaalde landskampioenschap stak René van der Gijp de draak met het optreden van Elia in de kampioenswedstrijd tegen Heracles Almelo. Wilfred Genee kondigt in de uitzending aan dat Elia ‘het zelf gaat uitleggen’ en laat een interview instarten waarin Elia zijn afscheid bij Feyenoord aankondigt. In de nieuwe track begint de aanvaller na die aankondiging echter met zijn rap.

"Mijn leven is niet beperkt door commentaar, ik heb een slecht gehoor", rapt Elia onder meer. "Ik droeg De Kuip op m’n schouders, ik had net gescoord. Hoe ze naar me kijken vind ik geen gezicht. Iedereen een grote mond." Ook laat Elia een andere uitspraak horen van Derksen. De analist was er niet over te spreken dat de aanvaller zijn shirt omgedraaid droeg in het betreffende tv-interview, waardoor zijn achternaam op de voorkant te zien was. "Ik denk niet dat de sponsor van Feyenoord en Feyenoord hier blij mee zijn. Het is ook bijna ziekelijk. Alsof wij niet weten dat hij Elia is."

Het nummer wordt afgesloten met een fragment waarin Genee opmerkt dat Derksen na zijn felle kritiek op Elia ‘leeg’ is en er 'niet meer in zit', een mogelijke verwijzing naar het einde van Derksen als tv-persoonlijkheid. Het is niet alleen de afsluiting van Laat Me, maar ook van het gehele album, en lijkt daarmee zorgvuldig uitgekozen te zijn door Elia.