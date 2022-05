Guardiola zoekt even naar woorden na uitspraak Modric over CL-finale

Josep Guardiola heeft naar eigen zeggen een goede relatie met Xavi, maar in aanloop naar de tweede ontmoeting met Real Madrid in de halve finale van de Champions League is er geen contact geweest met de trainer van Barcelona. De manager van Manchester City kreeg dinsdag op de persconferentie de vraag of hij informatie heeft ingewonnen bij Xavi, die met Barcelona in maart met maar liefst 0-4 zegevierde in het Santiago Bernabéu.

"Ik heb een prima relatie met Xavi, maar er is iets dat we niet gemeen hebben", zo benadrukt Guardiola op het persmoment in aanloop naar de Champions League-kraker tegen Real van woensdagavond. "Hij beschikt over spelers die ik niet heb en ik heb spelers die hij niet heeft als trainer. Dus we kunnen niet vergelijken", zo zegt de oefenmeester van de koploper in de Premier League met een glimlach. Guardiola gaat ook in op de woorden van Luka Modric, die onlangs zei dat een Real in topvorm de finale van het miljardenbal zal halen.

"We feel it too..." ?? Pep Guardiola plays down comments made by Real Madrid's Luka Modric ahead of their #UCL semi-final second leg ??? pic.twitter.com/gGdbIB1MAf — Sky Sports News (@SkySportsNews) May 3, 2022

"Elk team denkt van de tegenstander te kunnen winnen wanneer er op topniveau wordt gespeeld", lijkt Guardiola niet erg onder de indruk te zijn van de uitspraak van Modric. "Het is normaal dat ze dat voelen, dat is bij ons niet anders." De Manchester City-manager wordt vervolgens herinnerd aan een oude uitspraak uit 2016, toen hij in Engeland aan de slag ging. Guardiola zei toen dat het misschien wel tien jaar of langer zou kunnen duren voordat Manchester City zich kan meten met clubs als Real. Daarna is er de vraag of de Engelse grootmacht zich gelijkwaardig voelt aan de opponent van woensdag. "Het zijn twee goede teams, dat zagen we een week geleden. Zij zijn kampioen van Spanje en wij willen kampioen worden in Engeland. We willen net als vorig jaar de finale halen, dat is ons ultieme doel."

Guardiola komt ook nog een keer terug op de 0-4 afstraffing die Real kreeg te verduren tegen Barcelona. "Ik heb de samenvatting gezien toen, maar niet de hele wedstrijd. Ik weet dat Ancelotti toen iets deed op tactisch gebied wat hij normaal gesproken niet zo snel zal doen. Maar uit die wedstrijd kan ik niets halen dat ons woensdagavond kan helpen", aldus de Spaanse manager, die veel respect heeft voor de kampioenstrainer Ancelotti. "Hij heeft in alle grote voetballanden gewerkt, bij fantastische clubs. En zijn prestaties zijn altijd geweldig geweest. Hij weet elke wedstrijd wat hij moet doen en is bovendien een geweldig persoon. Ik had het voorrecht hem enkele jaren geleden te ontmoeten en je voelt elke keer wat voor een kalm persoon hij is. Carlo heeft zijn emoties en gevoelens altijd onder controle, en dat straalt af op zijn teams", zo besluit Guardiola.