Ancelotti kijkt naar WK 2026 en is enthousiast over een specifiek land

Dinsdag, 3 mei 2022 om 14:38 • Rian Rosendaal • Laatste update: 14:38

Carlo Ancelotti verwacht dat Real Madrid zijn laatste klus is als clubtrainer. De inmiddels 62-jarige trainer sluit echter niet uit dat hij in de toekomst nog een keer als bondscoach aan de slag gaat. In de optiek van Ancelotti, die tot medio 2024 vastligt in Madrid, komt het WK in Qatar van later dit jaar sowieso te vroeg. Het WK van 2026 lijkt evenwel een optie te zijn voor de trainer die Real afgelopen weekeinde naar de Spaanse titel loodste.

"Na het avontuur bij Real kan ik aan stoppen denken", vertelt Ancelotti in een interview met streamingdienst Amazon Prime Video. "Maar als de club me nog tien jaar wil hebben, dan train ik nog tien jaar. Daarna wil ik tijd doorbrengen met mijn kleinkinderen, op vakantie gaan met mijn vrouw en dingen doen die eerder nooit mogelijk waren. Ik zou graag plaatsen bezoeken waar ik nooit eerder ben geweest, zoals Australië en Rio de Janeiro. En ik wil ook mijn zus wat vaker bezoeken. Je kunt niet altijd alles tegelijk doen en daarom, wanneer ik stop, staan deze dingen op mijn lijstje", aldus de openhartige keuzeheer van De Koninklijke.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Carlo Ancelotti zou Canada wel een leuke optie vinden, mocht hij ooit bondscoach worden.

Ancelotti bespreekt daarnaast de mogelijkheid om als bondscoach aan de slag te gaan, een baan die hij nog niet eerder in zijn trainersloopbaan aanvaarde. "Dat zou een optie kunnen zijn, al is het nu nog wat prematuur. Het is zeker niet iets voor het aanstaande WK, maar misschien wel voor het WK in 2026." Om gelijk een interessant land te bespreken: "Canada? Dat zou me leuk lijken. Het is een land dat het erg goed doet", verwijst Ancelotti naar de plaatsing van Canada voor het WK in Qatar, de eerste deelname sinds 1986. Overigens zijn de Canadezen samen met de Verenigde Staten en Mexico verantwoordelijk voor de organisatie van het WK in 2026.

De ervaren Real-coach, eerder succesvol bij onder meer Chelsea, Paris Saint-Germain en Bayern München, gaat in het interview ook kort in op de mogelijke komst van Kylian Mbappé. "Hij samen met Karim Benzema en Vinicius Junior? Goede spelers kunnen altijd samenspelen." Mbappé lijkt PSG op 30 juni transfervrij in te ruilen voor Real, al hebben alle betrokken partijen nog geen definitief akkoord bereikt. Bij een definitieve deal komt de Franse aanvaller samen te spelen met Benzema, die er zeer goed opstaat bij Ancelotti.

"Zijn continuïteit is altijd een van zijn sterke punten geweest", looft Ancelotti zijn aanvalsleider in aanloop naar de tweede ontmoeting met Manchester City in de halve finale van de Champions League. "Hij heeft niet echt ups en downs gehad en constant op een hoog niveau gespeeld. Het is een geweldige professional, een geweldige speler en bovendien erg nederig." Ancelotti sluit niet uit dat Benzema aan het eind van dit jaar in de prijzen valt. "Ik geloof dat hij de Ballon d'Or zal winnen, maar hij wint die prijs niet alleen voor Benzema. Achter hem staat een zeer sterke clubstructuur en een team van hoog niveau", aldus de Italiaanse coach in Spaanse dienst.