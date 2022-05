Bryan Roy is opgepakt voor negeren taakstraf en zit gevangenisstraf uit

Dinsdag, 3 mei 2022 om 14:33

Bryan Roy zit momenteel een celstraf uit, meldt het Algemeen Dagblad. De voormalig topvoetballer werd in september 2021 veroordeeld tot een taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf vanwege het bedreigen van minister-president Mark Rutte. Hij liet via Twitter weten die taakstraf niet te willen uitvoeren en heeft 'woord gehouden', waardoor hij nu in de gevangenis is beland.

Roy erkende tegenover de politie de bedreiging richting Rutte te hebben getweet ‘omdat hij vecht voor de kinderen die misbruikt worden’. Hij vond het vermeende kindermisbruik deels de schuld van Rutte en vond dat de premier voor een tribunaal moest verschijnen. De rechtszaak die Roy een taakstraf opleverde, negeerde hij volledig: hij kwam niet opdagen en stuurde geen advocaat.

"Mark kan die hele taakstraf in z'n naad douwen", schreef Roy een dag na het vonnis. De voormalig aanvaller van onder meer Ajax en Oranje kreeg die taakstraf opgelegd vanwege een dreigtweet aan het adres van Rutte. In april 2021 tweette Roy: 'Headshot krijgt-ie straks.’ Het leverde hem een werkstraf van tachtig uur op plus een maand voorwaardelijke celstraf. De rechter legde daarbij een proeftijd van twee jaar op.

Voor iedere twee uur taakstraf die hij verzuimt, staat één dag cel. Daardoor moet Roy veertig dagen zitten. Het Centraal Justitieel Incassobureau, dat bevoegd is voor de uitvoering van de straf, wil niet zeggen wanneer Roy precies is opgepakt en welk gedeelte van zijn straf hij al heeft uitgezeten. Hij heeft sinds 19 april in ieder geval niets meer van zich laten horen via Twitter.