Icoon blijft langer bij Bayern: ‘Je kunt je Bayern niet voorstellen zonder hem’

Dinsdag, 3 mei 2022 om 14:11 • Laatste update: 14:23

Thomas Müller heeft zijn contract met Bayern München verlengd, zo meldt de club via de officiële kanalen. De aanvallende middenvelder kwam op tienjarige leeftijd terecht in de jeugdopleiding van der Rekordmeister en kreeg in 2008 zijn eerste professionele contract bij de club. Müller blijft door het zetten van zijn handtekening in ieder geval tot 2024 verbonden aan de Zuid-Duitsers. Zijn vorige contract liep een jaar eerder af.

De 32-jarige Müller is in zijn nopjes met de contractverlenging. “Mijn weg van de jeugdteams naar het eerste elftal van Bayern München is tot nu toe een fantastisch succesverhaal. Ik geniet er elk jaar weer van om de rode kleuren op en naast het veld hoog te houden.” Ook Oliver Kahn, bestuursvoorzitter van Bayern, is tevreden met de contractverlenging. “Thomas Müller is een rolmodel dat het wapen van onze club in zijn hart draagt”, begint de oud-keeper van Bayern.

“Continuïteit heeft Bayern altijd gekenmerkt, dus we zijn blij dat we het contract met deze belangrijke speler hebben kunnen verlengen. Hij is iemand die de leiding neemt en met zijn stijl is hij een belangrijk persoon in de kleedkamer." Sportief directeur Hasan Salihamidzic is al even content met het nieuws. “Je kunt je Thomas Müller niet voorstellen zonder Bayern - en Bayern niet zonder Thomas Müller. We zijn dan ook heel blij dat Thomas zijn contract vervroegd heeft verlengd tot de zomer van 2024. Thomas is een leider die hongert naar succes, hij is een rolmodel op en naast het veld en belichaamt Bayern op een een geweldige manier."

Müller brak in het seizoen 2009/10 onder Louis van Gaal door bij Bayern. Sindsdien kwam hij tot 624 optredens voor de club, waarin hij 226 doelpunten maakte en 242 assists gaf. Ook schopte de Duitser het tot international. Sinds 2010 maakt Müller standaard deel uit van de selectie van die Mannschaft. In 2018 leek hij af te zwaaien als international, maar Müller keerde toch weer terug in de selectie voor het EK van 2021. Voor Duitsland speelde Müller 112 interlands, waarin hij 43 keer scoorde en 40 keer de aangever van een doelpunt was. Hij veroverde in 2014 de WK-titel met zijn land door in de finale Argentinië te verslaan (1-0). Volgens Fabrizio Romano wil Bayern spoedig ook het contract van doelman Manuel Neuer verlengen tot medio 2024.