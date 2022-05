Feyenoord-fan moet ludieke actie bekopen met doodsbedreigingen

Dinsdag, 3 mei 2022 om 13:41 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:50

De inzamelingsactie om bij te dragen aan de definitieve overname van Cyriel Dessers door Feyenoord is niet bij iedereen in goede aarde gevallen. Initiatiefnemer Peter van Seventer heeft inmiddels verschillende doodsbedreigingen gekregen en staat bijna dagelijks in contact met de politie. "Weet je, ik ben ook maar een simpele jongen uit Den Haag die iets leuks wilde doen. Ik snap er niks van."

Van Seventer bedoelde het goed. Middels een inzamelingsactie poogde hij een bijdrage te leveren aan de eventuele overname van Dessers door Feyenoord. De spits bewijst met name in Europese wedstrijden zijn waarde en is de afgelopen weken onderwerp van discussie. De vraag reist of Feyenoord de aanvaller voor vier miljoen definitief moet overnemen van het Belgische KRC Genk. "Al snel werd het een hele heisa en stroomden de donaties binnen", vertelt Van Seventer tegen het Algemeen Dagblad. "Dessers is gewoon echt een publiekslieveling geworden. Iedereen is dol op die jongen. Het is voor Feyenoord nu eens belangrijk om een goede spits te behouden. Dan kunnen ze volgend jaar écht serieus gaan meedoen om de titel."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Naast de steunbetuigingen en donaties kreeg Van Seventer echter ook doodsbedreigingen. Toen de initiatiefnemer er lucht van kreeg dat spelers middels een dergelijke actie niet kunnen worden aangetrokken, besloot hij het bedrag, zo'n 50.000 euro, te doneren aan de goede doelen Support Casper en het Sophia Kinderziekenhuis. "Dan ben je toch gewoon niet goed in je pannetje?", reageert Van Seventer op de bedreigingen. "Ik ben dit voor de lol begonnen, niet omdat ik lekker op vakantie naar Curaçao wil of zo. Dat heb ik de laatste dagen voorbij horen komen, pure onzin. Als je de bedenker van zo’n initiatief gaat bedreigen, dan ben je de club Feyenoord gewoon niet waard. Ga dan alsjeblieft lekker een andere ploeg supporten.”

Van Seventer laat zich ondanks de bedreigingen niet van de wijs brengen en gaat door met zijn actie. Ook staat hij in contact met havenondernemer Dennis de Roo, die naar verluidt staat te trappelen om te investeren in de Rotterdamse club. "Weet je, ik ben ook maar een simpele jongen uit Den Haag die iets leuks wilde doen. Ik snap er niks van", gaat de Feyenoord-fan verder. "Ik hoop dat hij (De Roo, red.) het bedrag van de crowdfunding ook op een of andere manier kan gebruiken. Die Dessers moeten we echt binnenhalen, we houden van die jongen. Het zou mooi zijn als de club nu ook eens naar de supporters luistert."

Het bekostigen van de transfer van Dessers is in strijd met de regelgeving van de FIFA, daar de wereldvoetbalbond inmenging van derde partijen bij transfers verbiedt in het kader van het third party ownerships. "Het zegt alles over de betrokkenheid van de supporters van deze club. En tegelijk zegt het ook alles over wat Cyriel tot nu toe heeft afgedwongen met zijn spel. Het gebaar is mooi, maar regeltechnisch en juridisch schijnt het onmogelijk te zijn", hield Arne Slot al een slag om de arm na de gewonnen halve finale tegen Olympique Marseille, waarin Dessers twee van de drie treffers voor zijn rekening nam.