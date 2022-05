Man doet zich voor als speler van PSG: celstraf van twee maanden

Dinsdag, 3 mei 2022 om 13:29

Een man is in Frankrijk om een opmerkelijke reden veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee maanden en een boete, schrijft Ouest-France. Hij deed zich tijdens een jeugdtoernooi van Paris Saint-Germain voor als een jeugdspeler van de Parijzenaars, waardoor hij zonder te betalen twee nachten kon overnachten in een hotel in Normandië.

De 28-jarige man is door de rechtbank van Lisieux veroordeeld tot twee maanden cel en het terugbetalen van de hotelrekening ter waarde van 227 euro. De man was een bekende van de Franse justitie; hij heeft al twaalf eerdere veroordelingen op zijn naam staan. Op 14 december 2021 had de man een jeugdtoernooi van Paris Saint-Germain bijgewoond, waarna hij besloot een hotel te boeken.

Toen het tot betaling van de rekening kwam claimde de man een jeugdspeler van de Franse kampioen te zijn. Hij benadrukte bij de hotelmedewerkers dat zij contact op moesten nemen met zijn manager, waarna hij een vals telefoonnummer doorgaf. Zo ontkwam de man aan betalen voor de hotelovernachtingen, maar nu heeft hij de rekening dus alsnog gepresenteerd gekregen.