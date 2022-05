Mario Götze: ‘Roger Schmidt is nog extremer dan Josep Guardiola’

Dinsdag, 3 mei 2022 om 13:18 • Dominic Mostert

Mario Götze heeft veel geleerd van de samenwerking met Roger Schmidt. De aanvallende middenvelder van PSV werkte in het verleden samen met toptrainers als Josep Guardiola en Jürgen Klopp en laat zijn carrièrepad voor een belangrijk deel bepalen door zijn connectie met trainers. Zo speelde de komst van Schmidt een belangrijke rol in de beslissing van Götze om in 2020 naar PSV te gaan. Volgens de routinier is Schmidt 'nog extremer' dan Josep Guardiola.

Götze beleefde tussen 2016 en 2020 zijn tweede dienstverband bij Dortmund, alvorens over te stappen naar PSV. "Bij Dortmund had ik vier verschillende trainers in vier jaar", doelt hij in de podcast kicker meets DAZN op Thomas Tuchel, Peter Bosz, Peter Stöger en Lucien Favre. "Dat was voor mij als speler niet prettig. We wonnen in die periode alleen de beker, dat is vrij mager."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Götze had in zijn laatste seizoen bij Dortmund interne discussies met Favre, die het vertrouwen in de aanvallende middenvelder was kwijtgeraakt. Later deed Götze in interviews uit de doeken waar die gesprekken over gingen: Favre zei ‘geen positie’ in de ploeg te hebben voor hem. “Dat vond ik onzin en klonk als excuses”, zei Götze daar later over. Hij uitte tevens kritiek op het gebrek aan een ‘prestatiecultuur’ bij de club en voelde zich ‘niet meer relevant’ onder Favre.

In de podcast vertelt Götze dat zijn kritiek niet op prijs werd gesteld. "Ze wilden dat ik wat stiller was. Daarnaast wilde ik een nieuwe competitie ontdekken", legt hij zijn verrassende keuze voor PSV uit. "Daarom was het een goede stap voor me, zeker omdat ik ging samenwerken met een Duitse trainer en andere Duitse spelers. Het was een positieve stap. Een transfer binnen de Bundesliga was ook mogelijk, maar de plannen van de trainer waren voor mij belangrijk."

Onder leiding van Schmidt komt Götze weer regelmatig aan spelen toe. Tot dusver noteerde hij 74 officiële wedstrijden voor PSV. "Hij heeft me erg geholpen", vertelt Götze over Schmidt. "Het was interessant om te zien hoe hij het RB-concept onderdeel maakte van zijn filosofie, hoe hij de trainingen leidt en hoe hij wil voetballen. Het druk zetten, vooruit verdedigen, zo mogelijk op de helft van de tegenstander spelen: daar heb ik veel van geleerd. Roger is nog extremer dan Pep."

Götze werkte bij Bayern München samen met Guardiola. "Ik had na zijn periode bij Barcelona bepaalde verwachtingen en die heeft hij meer dan waargemaakt", zegt hij over de Spaanse toptrainer. "Hij voerde een prestatiecultuur door in de trainingen als de wedstrijden. Dat was heel goed voor de club, maar ook heel vermoeiend. Dat was ook zo onder Kloppo (Götze werkte in zijn eerste periode bij Borussia Dortmund met Jürgen Klopp, red.). Op dit niveau is dat noodzakelijk."

PSV wil Schmidts plannen dwarsbomen en zet vol in op langer verblijf van Götze

PSV gaat voor een langer verblijf van Mario Götze. Lees artikel

Götze staat tot medio 2024 onder contract bij PSV. Volgens berichtgeving van A Bola wil Schmidt hem graag meenemen naar Benfica, maar het Eindhovens Dagblad en Voetbal International schreven dinsdag dat PSV inzet op een langer verblijf van de Duitser. Zelf lijkt Götze nog geen toekomstbesluiten te hebben genomen. "Ik heb geen plan voor de middellange of lange termijn. Voetbal is daar te dynamisch en complex voor. Maar mijn idee is om zo lang mogelijk in Europa te spelen en plezier te hebben. Daarna ga ik misschien naar de Verenigde Staten. Dat zou leuk zijn."