Legendarische materiaalman Rangers plots overleden, Nederlanders rouwen

Dinsdag, 3 mei 2022 om 12:42

Jimmy Bell is op 57-jarige leeftijd plotseling overleden, zo meldt Rangers in een statement op de officiële kanalen. Bell was al ruim dertig jaar werkzaam voor de club uit Glasgow. Verschillende oud-spelers en oud-trainers reageren geschokt en aangeslagen op het nieuws, onder wie oud-speler van Rangers Ronald de Boer.

“Jimmy, die de club al meer dan dertig jaar heeft gediend en een vriend en vertrouweling is geweest van vele generaties spelers en stafleden, zal vreselijk worden gemist door iedereen bij Rangers Football Club”, brengt de Schotse club naar buiten. Bell begon bij Rangers als buschauffeur, maar nam al snel de rol in als hoofd-materiaalman. In die positie werkte Bell met veel bekende spelers en trainers door de jaren heen. Bell zat zondag nog op de bank voor de Old Firm tegen Celtic (1-1), als deel van de staf van Giovanni van Bronckhorst.

De voorzitter van Rangers, Douglas Park, is kapot van het nieuws. “Als club zijn we er absoluut kapot van om het verlies van onze collega en, belangrijker nog, onze dierbare vriend Jimmy Bell te vernemen. Jimmy wijdde zijn leven aan Rangers Football Club. Hij werkte onder managers van Graeme Souness tot Giovanni van Bronckhorst en beleefde enkele van de mooiste tijden in onze 150-jarige geschiedenis.”

“Jimmy’s arbeidsethos was ongeëvenaard. Hij besteedde talloze uren aan de voorbereiding van elke training en elke wedstrijd. Geen klus was te groot of te klein voor hem, en hij genoot ervan om te werken voor zijn favoriete club”, besluit Park. Ook Ronald de Boer werkte met Bell en is aangeslagen door het nieuws. “Met groot verdriet heeft het bericht dat Jimmy Bell is overleden mij ook bereikt. Je zal gemist worden Jimmy. De beste kitman ter wereld. RIP.”