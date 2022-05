Neville en Carragher worden het niet eens over Ten Hag: ‘Pure onzin’

Dinsdag, 3 mei 2022 om 11:48 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:56

Gary Neville is het niet eens met Jamie Carragher dat Erik ten Hag bij Manchester United met soortgelijke problemen kampt als Jürgen Klopp bij Liverpool. Carragher is van mening dat de trainer van Ajax een iets gemakkelijkere taak heeft om United terug naar de top te brengen in vergelijking met de eerste jaren van Klopp in dienst van the Reds. "Een topmanager krijgt een topclub binnen een paar jaar weer op de rails", meent de oud-verdediger van Liverpool.

Ten Hag neemt na dit seizoen de taken over van interim-manager Ralf Rangnick en heeft als schone taak om United aan prijzen te helpen. Waar de oefenmeester van Ajax in Amsterdam afstevent op de derde landstitel in vier jaar tijd, wacht United sinds het vertrek van Sir Alex Ferguson op een kampioenschap in de Premier League. Het moet raar lopen wil United zich nog plaatsen voor de Champions League. De Engelse grootmacht staat zesde met een achterstand van vijf punten op Arsenal. The Gunners speelden bovendien twee wedstrijden minder, net als nummer vijf Tottenham Hotspur.

Hetgeen betekent dat Ten Hag volgend seizoen zeer waarschijnlijk genoegen moet nemen met deelname aan de Europa League, vergelijkbaar met de situatie waar Klopp tegenaan liep toen hij in 2015 het stokje overnam van Brendan Rodgers bij Liverpool. The Reds stonden destijds teleurstellend tiende en hadden een selectie op leeftijd die worstelde met de vorm en het vertrouwen. Klopp hielp de club vervolgens naar de vierde plek en reikte een jaar later tot de finale van de Champions League. Sindsdien wist Liverpool de Premier League, Champions League en de EFL Cup te winnen. Dit seizoen strijdt de equipe van Klopp nog om drie prijzen mee.

Will Erik ten Hag 'do a Jurgen Klopp' at Man Utd? ??@GNev2, @Carra23 and Roy Keane look at the MASSIVE job the Dutchman is about to walk into at #MUFC - and how it compares to the challenge Klopp faced when he arrived at Liverpool ?? pic.twitter.com/1qFGSc915o — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 2, 2022

"Ik denk dat het erg op elkaar lijkt, echt waar", legt Carragher bij Sky Sports de situaties van Klopp en Ten Hag naast elkaar neer. "Misschien was het een moeilijkere klus voor Klopp, want Ten Hag heeft bij United veel meer geld tot zijn beschikking. Een topmanager krijgt een topclub binnen een paar jaar weer op de rails. Mensen praten over hoe lang Ten Hag nodig heeft om het op de rit te krijgen. Er wordt gezegd dat Liverpool en Manchester City een voorsprong hebben van vijf jaar. Iemand zei zelfs dat ze tien jaar voorlopen", aldus Carragher.

“Ik vind dat pure onzin. Een topmanager krijgt een topclub binnen een paar jaar weer op de rails. Dat wil niet zeggen dat je de titel of de Champions League wint, maar het zal lukken om United weer op het rechte pad te krijgen zodat ze kunnen concurreren met de rest." Neville, die eveneens aanwezig was in de studio bij Monday Night Football, is het niet eens met de woorden van Carragher dat Klopp een zwaardere taak had. "Ik denk het niet. Er was geen club die er met kop en schouders bovenuit stak toen Klopp binnenkwam. Je komt nu naar United met de wetenschap dat de fundamenten van Guardiola, Klopp en Tuchel heel diep zitten", aldus Neville.

"De taak die Ten Hag heeft is gigantisch. Maar het is meer te vergelijken met die van Gérard Houllier en Rafael Benítez", besluit Neville. Klopp is met Liverpool nog in de race voor de titel, de Champions League en de FA Cup. Dinsdagavond verdedigt de Duitser in de halve finale van de Champions League een 2-0 voorsprong tegen Villarreal. Op 14 mei staat de finale van de FA Cup op het programma tegen Chelsea, terwijl de achterstand op Manchester City in de Premier League slechts één punt bedraagt met nog vier duels te gaan.