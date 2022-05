Vrouw René van der Gijp oppert bijzondere carrièremove: ‘Altijd blijven lachen'

Dinsdag, 3 mei 2022 om 10:28 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:37

Voetballers en clubs zijn anno 2022 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski en Zlatan Ibrahimovic, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

René van der Gijp lijkt ondanks het einde van Vandaag Inside niet bij de pakken neer te zitten. De analist, die door de rel rond Johan Derksen de dagelijkse talkshow beëindigd zag worden, heeft zich laten zien op het Instagram-kanaal van zijn vrouw, Minouche van der Gijp. De oud-speler van PSV poseert op de foto voor een haar- en beautysalon met de naam René. "Nieuwe carrière", schrijft Minouche bij de foto van een lachende René van der Gijp. "Altijd blijven lachen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens Minouche is René overrompeld door alle steunbetuigingen. "De afgelopen dagen waren hectisch, kan je wel zeggen", schrijft de vrouw op Instagram. "We hebben werkelijk duizenden berichten ontvangen van bekenden en onbekenden die steun betuigen. Ontzettend lief! Tussen al die berichten zaten welgeteld drie mensen die het fijn vonden dat VI van de buis is. Dat zegt genoeg. Met René is echt alles prima, hij geniet nu even van zijn vrije tijd."