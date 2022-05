Teleurgesteld Feyenoord beraadt zich op hoger beroep om UEFA-straf

Dinsdag, 3 mei 2022 om 09:51 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:33

Feyenoord gaat bij de UEFA beroep aantekenen tegen een opgelegde boete. De Rotterdammers dienen de Europese voetbalbond ruim 28.000 euro over te maken wegens het gooien van voorwerpen in de Conference League-wedstrijd tegen Slavia Praag. De club is het daar echter niet mee eens en beraadt zich op het instellen van een beroep. De club noemt het 'teleurstellend' dat de UEFA het noodzakelijk acht om een sanctie op te leggen.

Feyenoord kreeg de boete opgelegd nadat supporters volgens de UEFA massaal voorwerpen naar het veld gooiden in de uitwedstrijd tegen Slavia Praag. "In de ogen van Feyenoord verliep de wedstrijd in Praag zonder problemen en kan het uitbundig vieren van de doelpunten door de meegereisde supporters met de eigen selectie niet vertaald worden als het (kwaadwillig) gooien van voorwerpen, noch past daar een dusdanig boetebedrag bij", laat Feyenoord weten in een reactie op de website. De club dient 28.125 euro over te maken naar de bond.

"De Feyenoord-aanhang heeft zich deze wedstrijd in onze ogen goed gedragen en heeft voor een mooie voetbalambiance in Praag gezorgd. Na een puike sfeeractie en verbale ondersteuning van het team zijn de doelpunten, en uiteindelijk de overwinning, uitbundig gevierd maar niet op een wijze die in strijd was met de veiligheidsregels naar onze mening", gaat de woordvoerder van Feyenoord verder. "De club hoopt dat de supporters zich andermaal goed gedragen tijdens de komende uitwedstrijd tegen Olympique Marseille."

Onder meer voor het blokkeren van de trappen, het afsteken van vuurwerk en het gooien van voorwerpen moest Feyenoord dit seizoen al ruim 400.000 euro overmaken naar de Europese voetbalbond. De Rotterdammers kunnen zeer waarschijnlijk een dezer dagen een nieuwe boete verwachten, daar ook in de thuiswedstrijd tegen Olympique Marseille massaal vuurwerk werd afgestoken. Aanstaande donderdag staat de return in Stade Vélodrome op het programma. Bij het duel moet een deel van het stadion leeg blijven omdat supporters van de thuisclub zich hebben misdragen tegen PAOK. Naast het afsteken van vuurwerk werden er voorwerpen gegooid naar Grieken.