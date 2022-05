‘Kind van United’ krijgt na 20 jaar en 232 duels geen afscheid; broer is ziedend

Dinsdag, 3 mei 2022 om 09:40 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:51

Louie Scott, de broer van Jesse Lingard, heeft geen goed woord over voor Manchester United. Lingard beschikt over een aflopend contract bij the Red Devils en speelde maandag voor het laatst een thuiswedstrijd op Old Trafford. In tegenstelling tot drie teamgenoten, die in verhouding veel minder lang in Manchester spelen, kreeg de middenvelder echter geen speeltijd toebedeeld van interim-trainer Ralf Rangnick. Scott steekt een vernietigende tirade af op Instagram waarin hij alles en iedereen binnen de club met de grond gelijk maakt.

Lingard speelt al sinds 2000 bij United, toen hij als negenjarige in de jeugdopleiding van de Engelse grootmacht belandde. Sinds zijn entree bij de eerste selectie kwam de 32-voudig international van the Three Lions tot 232 wedstrijden, waarin hij 35 keer scoorde en 21 assists verzorgde. waarin Dat Lingard in tegenstelling tot de eveneens vertrekkende Nemanja Matic, Juan Mata en Edinson Cavani geen kans kreeg om afscheid de nemen van het thuispubliek schuurt daarom bij Scott.

"Twintig jaar bij de club", steekt hij van wal op een Instagram Story. "Vier binnenlandse trofeeën, drie doelpunten in bekerfinales. Niet eens een vaarwel." Scott houdt zich niet in. "Geen wonder dat het volgende jaar Conference League wordt", vervolgt de tirade. "Spelers aanvallen voor feestjes, terwijl clubs verkocht worden aan de Super League. Oké. Je wordt gerund door mensen die niet eens weten wat buitenspel is. Stijlloos, dat moeten de fans zich realiseren. Sinds negenjarige leeftijd bij de club en niet eens de kans krijgen om afscheid te nemen. Goed gedaan, broertje, je familie is trots."

Rangnick bekende na afloop van het duel (tegen Brentford, 3-0 winst) dat Lingard hem 'voor het eerst' gevraagd had om speeltijd. "Ik dacht er over na, maar om persoonlijke en familiaire redenen trainde hij niet veel. Ik moest toen beslissen of ik hem of Edinson in zou laten vallen. De keuze viel op Edinson. Maar goed, het was een avond waarop ik graag vijf wisselspelers had gehad."