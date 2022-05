FIFA-preses opnieuw onder vuur door ontkennen van 6500 doden

Dinsdag, 3 mei 2022 om 08:28 • Tom Rofekamp

Gianni Infantino blijft volhouden dat er slechts drie doden zijn gevallen bij het bouwen van stadions in Qatar. De voorzitter van de FIFA wil - net als in afgelopen januari - niet aan de claim dat het werkelijke dodenaantal op zo'n 6500 ligt. Infantino suggereerde op een conferentie in Los Angeles dat 'andere werkzaamheden' voor dat aantal zouden kunnen hebben gezorgd en reageerde bovendien vermijdend op vragen over de arbeidsomstandigheden in Qatar.

Amnesty International maakte begin 2021 in the Guardian bekend dat er toen al 6500 gastarbeiders waren overleden in Qatar. Onder meer bondscoach Louis van Gaal sprak zich al uit over de 'belachelijke beslissing' om het WK in het Arabische land te organiseren. Toen Infantino in Los Angeles op een conferentie van het Milken Institute werd gevraagd of de FIFA de winsten zou gebruiken om families van overleden arbeiders te helpen, reageerde Infantino schimmig.

"Laten we een ding vooropstellen", zei Infantino. "Wanneer we het over dit werk hebben - zwaar, zwaar werk - geven we hen die dat verrichten waardigheid en trots. Het is geen liefdadigheidswerk. Je gaat niet iemand iets geven en zeggen: 'Blijf waar je bent. Ik geef jou iets en daardoor voel ik me goed." Infantino voegde daaraan toe dat het 'de FIFA trots maakt om de werkomstandigheden van anderhalf miljoen mensen te veranderen.

Bij een directe vraag over het dodenaantal bij de bouw van de stadions bleef Infantino volhouden dat er slechts drie mensen zijn overleden. Daarmee blijft de Zwitser in lijn met de uitspraak die hij afgelopen januari deed bij de Raad van Europa in Straatsburg. "Het kan zijn dat er zesduizend mensen zijn overleden bij andere werkzaamheden", speculeerde Infantino, "maar de FIFA is niet de politie van de wereld of verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt. Maar dankzij de FIFA, dankzij het voetbal hebben we de situaties van anderhalf miljoen arbeiders kunnen aankaarten.

Infantino erkende dat de arbeiderssituatie in Qatar voor 2018 leek op een 'modern slavernijsysteem'. Sindsdien zijn er diverse nieuwe wetten ingevoerd bij de gastheer van het WK. Zo mag er tijdens de heetste uren van de dag niet meer in de zon worden gewerkt, is er een algemeen minimumloon doorgevoerd en is het voor werkgevers verboden om paspoorten in te nemen van werknemers en gastarbeiders, zodat deze niet meer het land uit kunnen. Ook wordt het uitbetalen van lonen steviger gemonitord en moedigt de Qatarese overheid het oprichten van medezeggenschapsraden aan.