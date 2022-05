Perez: ‘Is Feyenoord hier nu blij mee? Het hoort een beetje bij een amateurclub’

Dinsdag, 3 mei 2022 om 07:38 • Tom Rofekamp • Laatste update: 07:45

Kenneth Perez weet niet of Feyenoord zich gelukkig moet prijzen met de supporterscrowdfundingactie om Cyriel Dessers in Rotterdam te houden. Volgens de analist getuigt het van een bepaalde armoede bij de nummer drie van de Eredivisie; een mening die op bijval kan rekenen van zijn tafelgenoten bij Voetbalpraat op ESPN. Dessers wordt momenteel gehuurd van KRC Genk en kan na dit seizoen voor vier miljoen euro worden overgenomen van de Belgische club.

Dessers heeft zich dit seizoen onsterfelijk gemaakt bij Het Legioen. De Belgische spits is onder meer door zijn goals in de Conference League ongekend populair geworden in Rotterdam. De aanvaller maakte zowel in de returnwedstrijd van de kwartfinale op bezoek bij Slavia Praag als in de heenwedstrijd in de halve finale tegen Olympique Marseille twee doelpunten en is door de supporters niet meer weg te denken bij hun club. Om te zorgen dat De Belg in de zomer niet terugkeert bij Genk hebben de supporters de crowdfundingsdactie ‘Haal Dessers naar Feyenoord’ opgezet, waarmee ze vier miljoen euro hopen op te halen. De goalgetter staat tot de zomer van 2024 onder contract in België, maar Feyenoord bedong een afkoopsom waarmee het Dessers voor vier miljoen euro over kan nemen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Ik geloof dat ze richting de ton gingen", denkt Sjoerd Mossou bij Voetbalpraat te weten over het opgehaalde bedrag tot nu toe. Wel beaamt de journalist van het Algemeen Dagblad dat Feyenoord an sich weinig aan de actie heeft. "Het is supersympathiek, maar als je het doneert moet je er ongelofelijk veel belasting over betalen. Dat is gewoon zonde van het geld. En als je de supporters mede-eigenaar zou maken is er sprake van third party ownership (wat sinds mei 2015 verboden is door de FIFA, red.)." Mossou refereert daarop aan een 'slimme opmerking' van Arne Slot na afloop van het gewonnen duel met Fortuna Sittard (1-3). "Hij zei: 'Laat het een aanmoediging zijn voor de mensen die écht geld hebben - investeerders, geldschieters - om ons te helpen."

Investeerder wil Dessers in Rotterdam houden: ‘Het kan de volle mep zijn’

Investeerder Dennis de Roo gaf maandag tegenover RTV Rijnmond aan dat hij bereid was financieel bij te springen bij de crowdfundingactie. Lees artikel

Perez weet überhaupt niet of Feyenoord blij moet zijn met de actie. "Is Feyenoord hier nou blij mee?", vraagt de analist zich hardop af. "Dit hoort bij een amateurclub." "Dat klopt", antwoordt Mossou, "en daarom hebben ze het ook een beetje gedownplayed. De grap is dan weer wel dat er weer een sponsor is die gezegd heeft dat hij ook wil helpen." Daarmee verwijst Mossou naar investeerder Dennis de Roo, die tegenover RTV Rijnmond aangaf dat hij bereid is om geld bij te leggen om een transfer van Dessers te realiseren.

"Maar Feyenoord is er wel over uit dat ze hem echt willen vastleggen, toch?", stelt presentator Pascal Kamperman. "Ja, het is toch bijna ondenkbaar om te zeggen dat je vier miljoen toch te veel vindt?", vindt Mossou. "Nou ja, als je het niet hebt...", begint Perez. "Over het algemeen zitten er toch voorwaarden aan verbonden (als geldschieters bijspringen. red.)." De voormalig middenvelder van onder meer Ajax, PSV en AZ wil vervolgens nogmaals benadrukken dat hij nog altijd niet compleet overtuigd is van Dessers. "Er was een periode dat Bryan Linssen de aanvalsleider was.

Dessers heeft het bijzonder goed gedaan, maar kan hij het volgend seizoen ook?"

Technisch directeur Frank Arnesen gaf begin februari in een interview met Voetbal International nog aan dat Feyenoord niet bereid was om Dessers te kopen. “Terwijl hij doet waarvoor we hem hebben gehuurd. Dessers heeft gewoon de pech dat Linssen er is. De trainer is echt tevreden, alleen is het inderdaad zo dat we als club niet in staat zijn zo'n speler voor zo'n bedrag er bij te nemen.” De Telegraaf meldde maandag dat Feyenoord Dessers alsnog lijkt te willen overnemen van Genk. Dessers kwam verder onder meer uit voor KSC Lokeren, NAC Breda en FC Utrecht. Bij Heracles maakte de aanvaller in het seizoen 2019/20 vijftien doelpunten en daarmee werd hij gedeeld topscorer van de Eredivisie, samen met Steven Berghuis, die dat seizoen uitkwam voor Feyenoord.