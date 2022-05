Ronaldo pakt camera tijdens ereronde en richt vier woorden aan Ten Hag

Cristiano Ronaldo heeft maandagavond na de klinkende overwinning tegen Brentford (3-0) een duidelijk signaal afgegeven. De 37-jarige superster van Manchester United liep na zijn uitblinkersrol voldaan van het veld om het publiek op Old Trafford te bedanken, en wendde zich opmerkelijk genoeg direct tot de camera van de Engelse televisie. "I am not finished", sprak Ronaldo, die zo al grijnzend een directe boodschap af gaf aan bijvoorbeeld Erik ten Hag.

Het was tegelijkertijd een antwoord van Ronaldo op zijn criticasters. De steraanvaller werd gedurende het seizoen in Engeland betiteld als 'een van de problemen' van het uiterst stroef draaiende United, en in talkshows werd Ten Hag meer dan eens geadviseerd om komende zomer bij zijn indiensttreding bij United afscheid te nemen van de superster. Ronaldo toonde zich afgelopen weken op het veld juist een onmisbare kracht voor zijn ploeg en maakte maandag in de laatste thuiswedstrijd van het seizoen opnieuw een messcherpe indruk. Hij stuwde zijn ploeg tegen Brentford met goed spel en een rake strafschop naar een simpele zege.

?? “I’m not finished.” - Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/nJZzoXoMNW — Football Daily (@footballdaily) May 2, 2022

De Portugees was zelf zichtbaar tevreden over zijn prestatie en werd door Old Trafford na afloop toegezongen. Bij het maken van zijn ereronde meldde Ronaldo dus en passant absoluut niet van plan te zijn te vertrekken: "Ik ben nog niet klaar." In de studio van Sky Sports verwacht Roy Keane ook dat Ten Hag verdergaat met de routinier. "Het is niet logisch om Ronaldo te laten gaan", aldus de oud-middenvelder. "Manchester United heeft grotere problemen dan Cristiano Ronaldo."

Keane weet dat de uitdaging die Ten Hag te wachten staat enorm is. "Ronaldo dwingt het met prestaties af om te blijven, maar Manchester United moet spelers om hem heen zien te krijgen. Ze moeten andere spitsen binnenhalen, er moet concurrentie zijn", aldus de oud-aanvoerder van the Red Devils. "Als de clubtopscorer, de man van wie je afhankelijk bent, 37 jaar is, dan is dat zeker niet goed, maar ik zou Ronaldo zeker behouden."

Jamie Carragher, eveneens aanwezig als pundit, raadt Ten Hag aan om direct om tafel te gaan met Ronaldo. "Ik denk dat er een topmanager binnenkomt, die een gesprek met hem zal voeren en die 'onzin' eruit zal halen, zoals destijds uit bij Brentford", aldus de oud-verdediger, die uitlegt wat hij bedoelt. "Ronaldo werd gewisseld en schudde een kwartier zijn hoofd. Dat is waar Ronaldo volwassener en een betere leider moet zijn. Natuurlijk ben je teleurgesteld als je eruit moet, maar zelfs Ronaldo moet naar het grotere geheel kijken." Ten Hag moet zich volgens Carragher hard opstellen. "Als je dat gesprek als topmanager hebt, maak hem dan duidelijk dat dat niet getolereerd wordt. Maak duidelijk dat als hij het niet accepteert, hij niet langer onderdeel is van je plannen. Ronaldo moet accepteren dat hij niet alles meer kan spelen."