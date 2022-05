Arne Slot duikt drie dagen voor Marseille op met Flemming en Ronnie Flex

Maandag, 2 mei 2022 om 23:44 • Laatste update: 00:01

Arne Slot bereidt zich in alle ontspannenheid voor op de cruciale return in de halve finale van de Conference League, zo blijkt uit een foto op de Instagram-pagina van Ronnie Flex. Slot, die donderdag met Feyenoord aantreedt op bezoek bij Olympique Marseille, poseert tijdens een bezoek aan De Vrienden van Amstel Live in Ahoy Rotterdam samen met singer-songwriter Flemming en de eerder genoemde rapper.

"In Slot we trust", schrijft Ronnie Flex, uitgesproken Feyenoord-supporter, bij zijn post. Flemming was onder de indruk van de ontmoeting met de trainer van Feyenoord. "Werd gewoon zenuwachtig, bro", reageert de zanger - bekend van de hits Amsterdam en Zij Wil Mij - lachend op Instagram. "Wie is die kale man naast je?", vraagt Ronald de Boer met een behoorlijke knipoog aan Ronnie Flex. "Komt mij bekend voor!"