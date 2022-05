Johan Derksen binnenkort weer op tv: ‘Een update vinden we niet nodig’

Maandag, 2 mei 2022 om 22:19

Johan Derksen is binnenkort weer te zien op televisie. De in ongenade gevallen voetbalanalist sprak ruim een maand geleden met Rutger Castricum voor een serie over de inclusieve samenleving en de 'woke-cultuur'. De opname vond dus plaats voordat Derksen vertrok bij Vandaag Inside toen hij concludeerde dat er anno 2022 geen plek meer is op tv voor iemand als hij en voor het programma waar hij deel van uitmaakte.

Het gesprek maakt deel uit van Inclusief Rutger, een vierdelige reeks van PowNed. Daarin gaat Castricum met mensen uit de politiek en de sport, maar ook uit de cultuursector en de media in gesprek over diversiteit en inclusiviteit. Derksen ageerde vorige week bij Vandaag Inside tegen de 'cancel- en woke-cultuur', een 'machtige beweging' die in zijn ogen 'steeds groter en erger wordt'. Onder meer Henk ten Cate is ook door Castricum gestrikt als gesprekspartner.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Derksen praat onder meer over de ophef die ontstond na zijn Akwasi-grap van twee jaar geleden. "We hebben het over de mechaniek die ontstaat als er iets wordt gezegd", legt Castricum uit aan het Algemeen Dagblad. "Hij gaat uitgebreid in op de woke- en cancelculture die hem nu als tv-persoonlijkheid fataal zijn geworden. Een update van het gesprek vinden we niet nodig. Hij benoemt namelijk al precies waar hij na dit interview ook mee te maken kreeg."

Derksen werd overigens niet 'gecanceld' op televisie, maar stapte uit eigen beweging op. Verschillende radiozenders trokken wel uit eigen initiatief de stekker uit zijn programma Muziek voor Volwassenen, terwijl ook zijn theatershow werd afgelast. 'Woke' is een term die verwijst naar bewustwording van racismeproblematiek en sociaal onrecht jegens minderheden in de samenleving. Derksen zei een bewusteloze vrouw te hebben gepenetreerd met een kaars toen hij jonger was, maar beweerde een dag later de kaars tussen haar benen te hebben geplaatst. Hij sprak van een 'jeugdzonde' en zei zich dood te schamen voor het incident, waar andere tafelgasten om lachten.