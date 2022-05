‘Verlanglijst van Roger Schmidt bevat naast David Neres ook Mario Götze’

Maandag, 2 mei 2022 om 21:48 • Dominic Mostert • Laatste update: 21:55

Roger Schmidt overweegt Mario Götze mee te nemen naar Benfica. De toekomstige trainer van Benfica heeft de naam van de aanvallende middenvelder op zijn verlanglijst met potentiële versterkingen gezet, schrijft A Bola maandagavond. Momenteel werken Schmidt en Götze al samen bij PSV; in de zomer van 2020 kwamen ze gezamenlijk naar Eindhoven.

Er zijn 'significante obstakels' die een transfer van de wereldkampioen naar Lissabon kunnen bemoeilijken. Zo heeft Götze een doorlopend contract tot medio 2024, al staat daar naar verluidt een gelimiteerde afkoopsom van drie à vier miljoen euro in. Verder strijkt hij een flink salaris op. A Bola rept over meer dan twee miljoen euro op jaarbasis, al ontkende het Algemeen Dagblad dat in 2020.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In een interview met Sports Illustrated zaaide Götze in maart al twijfel over zijn toekomst. "Voor mij als voetballer is de trainer de belangrijkste persoon", zei hij, toen al bekend was dat Schmidt zou vertrekken. "Ik heb nog steeds voor ogen dat ik de Champions League graag wil winnen. Het liefst ga ik in Italië of Spanje spelen, maar ook de Premier League spreekt mij aan." Ook een terugkeer in de Bundesliga sloot hij niet uit. "RB Leipzig is een optie. Domenico Tedesco is een interessante trainer met veel potentie."

Zaterdag meldde transferexpert Fabrizio Romano dat ook David Neres op het lijstje van Schmidt staat. Er is volgens Romano en O Jogo reeds gesproken met het management van de vleugelaanvaller van Shakhtar Donetsk, al is daar nog niets concreets uitgekomen. Volgens GOAL is het slechts een kwestie van tijd voordat er een akkoord wordt bereikt door alle betrokken partijen. Schmidt moet het volgend seizoen waarschijnlijk doen zonder de alom begeerde Darwin Nuñez. Romano voorspelde dat 75 miljoen euro niet voldoende is voor de spits die Ajax uitschakelde in de achtste finale van de Champions League.