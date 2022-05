Absurde beelden uit vrouwenvoetbal: speelster trapt arbiter vol in edele delen

Maandag, 2 mei 2022 om 21:47 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:07

Uiterst opmerkelijke beelden uit het Ecuadoraans vrouwenvoetbal gaan momenteel rond op internet. Te zien is hoe Shirley Caicedo, een speelster van de club Leones del Norte, na een rode kaart ontsteekt in woede, op de scheidsrechter afstormt, en hem zonder aarzelen een trap in de edele delen verkoopt.

De arbiter van dienst bleef verbouwereerd achter, maar besloot na het absurde incident - dat plaatsvond in minuut 52 - uiteindelijk om de wedstrijd af te maken. Leones del Norte kwam in ondertal zelfs nog met 1-0 voor tegen Ñañas, maar de opponent won dankzij late doelpunten in minuut 87 en 90 alsnog met 1-2. Het is nog onduidelijk welke sancties zullen volgen tegen Caicedo, de speelster die de scheidsrechter trapte.