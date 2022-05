Stefano Denswil: ‘Ik hield mijn broekje nog, anderen eindigden in boxershort’

Maandag, 2 mei 2022 om 21:09

Stefano Denswil heeft met zijn club Trabzonspor de landstitel in Turkije behaald, iets wat de club 38 jaar geleden voor het laatst was gelukt. De verdediger zag de feestvreugde onder de supporters vervolgens losbarsten. Het ging zelfs zo ver dat spelers alleen nog maar hun boxershort overhielden nadat supporters het veld bestormden na het laatste fluitsignaal. “Echt alles was van hun lijf gescheurd of getrokken”, vertelt Denswil aan De Telegraaf.

Na het 2-2 gelijkspel in eigen huis van afgelopen zaterdag tegen Antalyaspor, stelde Trabzonspor de titel in eigen land veilig. Denswil, dit seizoen door Bologna verhuurd aan de Turkse club, zag het stadion ontploffen na het laatste fluitsignaal. “De fans dachten dat de scheidsrechter al had afgefloten en bestormden het veld, maar er moest nog een halve minuut worden gespeeld. Het duurde even voordat het veld weer leeg was en de laatste dertig seconden konden worden uitgevoetbald. Binnen de kortste keren stond het veld weer vol.” Supporters renden op de spelers af en pakten wat ze pakken konden. “Ik hield tenminste mijn voetbalbroekje nog, maar de meeste spelers kwamen alleen in hun boxershort terug in de kleedkamer. Echt alles was van hun lijf gescheurd of getrokken.”

De gekte in de stad was zo hevig dat de spelers van Trabzonspor werd afgeraden om de stad in te gaan om de behaalde titel te vieren. “Er werd ons aangeraden niet naar de stad te gaan voor een hapje of een drankje, omdat men niet voor onze veiligheid kon instaan, omdat Trabzon op stelten stond. Met vrienden en familie heb ik thuis maar een klein feestje gevierd”, zo verklaart de ex-speler van onder meer Ajax. Het feest kan nog mooier worden voor Trabzonspor, want de club speelt op 10 mei nog de returnwedstrijd in de halve finale van de beker, waarin het een 1-0 voorsprong verdedigt op bezoek bij Kayserispor. De finale vindt op 26 mei plaats. “Het doel is ook de beker te bemachtigen, dus de dubbel te pakken. Dan gaat het dak er hier weer af.”

Denswil werd door de rechtenhouder van het Turkse voetbal uitgeroepen tot ‘Onzichtbare held van de competitie’, een prijs voor de onopvallende maar belangrijke kracht binnen zijn ploeg. “De keuze voor mij had ermee te maken dat ik in het teambelang als linksback en linker en rechter centrale verdediger had gespeeld en eigenlijk altijd een voldoende scoorde. De verkiezing is eervol. Maar ik ben er vooral trots op dat we geschiedenis hebben kunnen schrijven en de mensen deze vreugde hebben kunnen schenken.” Dat hij misschien niet wekelijks op het scorebord verscheen, betekent overigens niet dat supporters hem niet waarderen. “Op Instagram heb ik berichten gekregen van Trabzonspor-fans uit Nederland, België, Duitsland en zelfs Amerika. Iedereen is dolgelukkig dat we ons weer eens hebben ontworsteld aan de alleenheerschappij van de clubs uit Istanbul.” Waar de toekomst van de 28-jarige mandekker ligt is nog niet zeker. Trabzonspor zou hem in ieder geval graag willen behouden.