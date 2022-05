PSV wil voor één miljoen euro per seizoen niet verder en zegt contract op

Maandag, 2 mei 2022 om 20:48 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:55

PSV heeft eind april formeel het aflopende contract van Ryan Thomas en Eran Zahavi opgezegd, weet het Eindhovens Dagblad. De Eindhovenaren lijken daarmee een voorschot te nemen op een transfervrij afscheid van het duo, al is er voor de zwaar geblesseerde Thomas 'misschien nog een haakje' om alsnog bij te tekenen. Grootverdiener Zahavi zou alleen kunnen blijven tegen een sterk verlaagd salaris, maar dat is onwaarschijnlijk.

Thomas heeft voor zijn aankoopbedrag van bijna drie miljoen euro, dat in 2018 werd overgemaakt aan PEC Zwolle, te weinig gebracht in het Philips Stadion. De 27-jarige Nieuw-Zeelander had de afgelopen vier jaar veel pech met zware blessures: vlak na zijn komst scheurde de middenvelder zijn kruisband en daarna liep hij een zware enkelkwetsuur op. Momenteel is Thomas op de weg terug van een nieuwe knieblessure, die hij eind oktober opliep. In totaal kwam hij tot 48 duels in het shirt van PSV, waarin hij goed was voor 4 goals en 7 assists.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

PSV sorteert verder voor op het vertrek van Zahavi. Om de 34-jarige Israëliër twee jaar geleden uit China te halen haalden de Eindhovenaren een kunstgreep uit: Zahavi streek in twee seizoenen liefst zes miljoen euro op (zo bleek eerder uit gelekte stukken van de FIFA), waarvan vier miljoen euro overigens uitbetaald werd als tekenpremie. Op papier strijkt Zahavi dus één miljoen euro per seizoen op, maar voor dat bedrag wil PSV niet verder. De routinier presteerde met 35 goals en 15 assists in 76 duels niet onaardig en zou voor een sterk gereduceerd jaarloon wel kunnen blijven, maar niemand in Eindhoven lijkt daar vanuit te gaan.

De zoektocht naar een nieuwe spits is al gestart. Een naam die onlosmakelijk verbonden is met PSV is Luuk de Jong, zo meldde het Eindhovens Dagblad onlangs al. De spits van Barcelona, die gehuurd is van Sevilla, hoeft onder Xavi niet op heel veel speelminuten te rekenen en kan in Eindhoven opnieuw het boegbeeld van de club worden. Andere namen die het regionale dagblad noemt zijn Wout Weghorst, Sam Lammers (door Atalanta verhuurd aan Eintracht Frankfurt) en Joshua Zirkzee. Weghorst strijkt echter een aanzienlijk salaris op bij Burnley, terwijl Lammers met enige onenigheid is vertrokken bij PSV en om die reden ook geen logische keuze lijkt. Zirkzee heeft bij Bayern München, dat de jongeling nu verhuurt aan Anderlecht, een contract dat slechts één jaar doorloopt en lijkt een reële optie.