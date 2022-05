Valentijn Driessen richt pijlen weer op Haller: ‘Hij blijft een probleemgeval’

Maandag, 2 mei 2022 om 20:11 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:15

Valentijn Driessen is nog steeds geen liefhebber van Sébastien Haller. De chef voetbal van De Telegraaf kreeg aan het begin van het seizoen kritiek omdat hij Haller niet goed genoeg noemde voor de Champions League, waarna de spits het tegendeel bewees door in iedere groepswedstrijd van Ajax te scoren. Inmiddels steekt Haller in veel mindere vorm, zo merkt Driessen op in de podcast Kick-Off van zijn krant.

Haller had een basisplaats in de laatste vier competitiewedstrijden, maar wist daarin niet te scoren of een assist te geven. "Haller blijft een probleemgeval, vind ik. Hij is topscorer van Nederland, maar schoot een enorme kans wel wild over", doet Driessen op de misser in de wedstrijd tegen PEC Zwolle van zaterdag (3-0 zege). Bij een 2-0 stand schoot Haller vanaf ongeveer zes meter hoog over het doel. "Hij is niet in zijn beste vorm. Wat voor tactiek je ook bedenkt: ik denk dat hij op dit moment in geen enkele tactiek functioneert. Ik kan me voorstellen dat Ten Hag tegen AZ toch wel weer gaat kiezen voor Brian Brobbey."

De gemiste kans van Sébastien Haller tegen PEC Zwolle is te zien vanaf minuut 8:10.

Erik ten Hag zette Haller in de bekerfinale tegen PSV (2-1 verlies) verrassend op de bank, maar behield de twee wedstrijden daaropvolgend toch weer het vertrouwen in de aanvalsleider. Haller kon dat zaterdag echter geen moment terugbetalen. Ik mis ook wel een beetje het gif bij hem, hoor, jeetje", zei analist Kees Kwakman van ESPN na de wedstrijd al over de Ivoriaans international. Mario Been zei in reactie op de flater van Haller dat diens lichaamstaal 'boekdelen spreekt'. "Een speler met vertrouwen maakt deze bal, maar je merkt dat dat bij hem op dit moment niet aanwezig is."

In de podcast van De Telegraaf wordt ook alvast gekeken naar een mogelijke nieuwe aanvaller bij Ajax. Zondag zette Steven Bergwijn de deur voor een transfer naar Amsterdam wagenwijd open, door een terugkeer naar Nederland 'zeker een optie' te noemen. Hij wil meer speeltijd en lijkt een basisplaats bij Tottenham Hotspur uit het hoofd te hebben gezet. " De deur is nooit dicht geweest", maakt Ajax-clubwatcher Mike Verweij duidelijk. "Er is in de winter gesproken en sindsdien is er altijd een beetje feeling gehouden met die jongen. Dat hij weg moet bij Spurs, staat als een paal boven water. Er werd hem in de winter van alles beloofd over speeltijd, maar sindsdien komt hij amper aan spelen toe. Dan moet je wegwezen."

Ajax zou in de winter achttien miljoen euro hebben geboden voor Bergwijn. Daar ging Tottenham niet mee akkoord. Bovendien slaagden de Amsterdammers er niet in een persoonlijk akkoord te bereiken met de international van Oranje. "Spurs wilde hem niet laten gaan. Dat had er ook mee te maken dat Ajax en Bergwijn niet akkoord werden. Anders had Bergwijn met zijn vuist op het bureau van de technisch directeur kunnen slaan. Maar hij had niets, want hij kwam er niet uit met Ajax", maakt Verweij duidelijk. Of dat in de zomer wel gaat gebeuren? "Eerst zal Ajax moeten bepalen dat Alfred Schreuder de nieuwe trainer wordt. Dan zal er pas over posities worden gesproken."