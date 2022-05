KNVB zet Danny Makkelie niet in bij Feyenoord - PSV en AZ - Ajax

Maandag, 2 mei 2022 om 19:58 • Laatste update: 20:15

De topper tussen Feyenoord en PSV staat zondag onder leiding van Serdar Gözübüyük, zo maakt de KNVB bekend. De andere topwedstrijd in de Eredivisie, die tussen AZ en Ajax, moet door Dennis Higler in goede banen zien te worden geleid. Danny Makkelie, normaliter de nummer één in het scheidsrechterskorps, wordt dus niet ingezet als arbiter.

Pol van Boekel zal als VAR in De Kuip fungeren bij de wedstrijd tussen Feyenoord en PSV, waar Kevin Blom in Alkmaar als videoscheidsrechter Higler zal assisteren. Makkelie, dit seizoen onder meer leidsman bij de toppers die Ajax afwerkte tegen zowel PSV als Feyenoord, zal 'slechts' als VAR fungeren tijdens de wedstrijd tussen Willen II en Heracles Almelo. De KNVB heeft hier waarschijnlijk toe besloten doordat Makkelie komende dinsdag door de UEFA is aangesteld voor de halve finale in de Champions League tussen Villarreal en Liverpool. De Engelsen verdedigen in Spanje een 2-0 voorsprong.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Gözübüyük wordt met zijn aanstelling in de kraker in Rotterdam beloond voor de ontwikkeling die de geboren Haarlemmer dit seizoen doormaakt in de ogen van de KNVB. De 36-jarige leidsman floot afgelopen donderdag nog het Europa League-duel tussen West Ham United en Eintracht Frankfurt, dat door de Duitsers met 1-2 werd gewonnen. Gözübüyük had eerder dit seizoen de leiding over de topper tussen Ajax en PSV, waarin de Amsterdammers de Eindhovenaren met 5-0 overklasten door doelpunten van Steven Berghuis, Sébastien Haller, Antony, Davy Klaassen en Dusan Tadic.

Ajax heeft met nog drie speelronden te gaan een voorsprong van vier punten op naaste belager PSV, en daarnaast een beter doelsaldo van liefst +32. De Amsterdammers trappen zondag om 14.30 uur af in Alkmaar en zouden met een overwinning tegen AZ de landstitel kunnen pakken. Daarvoor moet Ajax dan eerst het resultaat van Feyenoord - PSV afwachten. Dat duel begint om 16.45 uur, vlak na het laatste fluitsignaal in Alkmaar.

Mochten Ajax en PSV hetzelfde resultaat behalen, dan wordt de titelstrijd pas in de laatste twee speelronden beslist. Ajax neemt het in de voorlaatste ronde in eigen huis op tegen SC Heerenveen, waarna het op de laatste speeldag afreist naar Arnhem voor het treffen met Vitesse. PSV krijgt na de wedstrijd in De Kuip bezoek van NEC, waarna de Eindhovenaren in het MAC³PARK stadion zullen proberen af te rekenen met PEC Zwolle.