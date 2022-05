Investeerder wil Dessers in Rotterdam houden: ‘Het kan de volle mep zijn’

Als het aan investeerder Dennis de Roo ligt, speelt Cyriel Dessers ook volgend seizoen zijn thuiswedstrijden in De Kuip. Supporters van Feyenoord zijn de crowdfundingsactie genaamd ‘Haal Dessers naar Feyenoord’ begonnen, waarmee ze hopen genoeg geld bijeen te krijgen om de aanvaller over te nemen van KRC Genk. De Roo is bereid geld bij te leggen om de transfer tot stand te brengen, zo geeft hij aan in gesprek met RTV Rijnmond.

Dessers kan niet meer stuk bij Het Legioen. De Belgische spits is onder meer door zijn goals in de Conference League ongekend populair geworden in Rotterdam. De aanvaller maakte zowel in de returnwedstrijd van de kwartfinale op bezoek bij Slavia Praag als in de heenwedstrijd in de halve finale tegen Olympique Marseille twee doelpunten en is door de supporters niet meer weg te denken bij hun club. Om te zorgen dat de Belg in de zomer niet terugkeert bij Genk hebben de supporters de crowdfundingsdactie ‘Haal Dessers naar Feyenoord’ opgezet, waarmee ze vier miljoen euro hopen op te halen. De goalgetter staat tot de zomer van 2024 onder contract in België, maar Feyenoord bedong een afkoopsom waarmee het Dessers voor vier miljoen euro over kan nemen.

Technisch directeur Frank Arnesen gaf begin februari in een interview met Voetbal International nog aan dat Feyenoord niet bereid was om Dessers te kopen. “Terwijl hij doet waarvoor we hem hebben gehuurd. Dessers heeft gewoon de pech dat Linssen er is. De trainer is echt tevreden, alleen is het inderdaad zo dat we als club niet in staat zijn zo'n speler voor zo'n bedrag er bij te nemen.” De supporters lieten het daar niet bij zitten en hebben inmiddels circa 50.000 euro met de crowdfundingsactie opgehaald. De Roo, in het verleden betrokken bij het havenbedrijf Van Donge & Roo, is bereid om bij te springen om zo de vereiste vier miljoen euro bij elkaar te krijgen. “Het is serieus dat we willen investeren. Hoe en wat moet dan wel nog akkoord zijn bij Feyenoord”, aldus de zakenman, die zich niet drukt maakt over de hoogte van het te betalen bedrag. “Wat er betaald zou moeten worden. Dat zou ook de volle mep kunnen zijn.”

"Wij zijn in afwachting of Feyenoord überhaupt openstaat van een financiering via een externe partij als wij. Dat zouden we dan direct doen met Feyenoord, ter ondersteuning van deze actie. Hierdoor zou het wat ruimte geven op de rest van het budget, ook voor andere spelers", vertelt de ondernemer. Het is namelijk nog onduidelijk of Feyenoord überhaupt het ingezamelde geld vanwege juridische redenen mag aannemen. “Maar de bal ligt bij Feyenoord.” Feyenoord heeft via Arne Slot gereageerd op de supportersactie. De trainer waardeert het initiatief, maar geeft tegelijkertijd aan dat de club het geld niet mag aanwenden. “Het is ook hartstikke mooi dat er al meer dan 25.000 euro is gestort, als ik het goed begrijp. Dat ze hun zelf verdiende geld aan Dessers willen besteden. Echt een mooie actie, maar het heeft geen kans van slagen. Juridisch, fiscaal en regeltechnisch is dit allemaal echt onmogelijk”, zo vertelde de trainer na afloop van de met 3-1 gewonnen uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard.

Als het aan oud-spits John van Loen ligt, laat Feyenoord Dessers na dit seizoen terugkeren naar België. “Voegt 'ie iets toe aan het systeem? Kan hij het aan? Ik zou het niet doen”, oordeelt Van Loen maandag in het programma FC Rijnmond. Voormalig Feyenoorder Harry van der Laan vindt Dessers wel veel toevoegen. “Ik had twijfels over deze spits, want vier miljoen euro vond ik te veel. Maar Dessers heeft bepaalde kwaliteiten voor dít Feyenoord. Je hoeft niet de beste spits ter wereld te zijn om te passen bij een club." De Telegraaf meldde maandag dat Feyenoord Dessers alsnog lijkt te willen overnemen van Genk. Dessers kwam verder onder meer uit voor KSC Lokeren, NAC Breda en FC Utrecht. Bij Heracles maakte de aanvaller in het seizoen 2019/20 vijftien doelpunten en daarmee werd hij gedeeld topscorer van de Eredivisie, samen met Steven Berghuis, die dat seizoen uitkwam voor Feyenoord.